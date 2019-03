před 36 minutami

Díky přesnému centru Bořka Dočkala na hlavu Costy získala Sparta v Liberci čtvrté jarní vítězství. "Tentokrát jsme byli hodně produktivní," uznal po zápase kapitán letenského týmu.

Jak se rodil váš triumf?

Těžce. Asi tak, jak čekalo před zápasem. V posledních letech se tu vždycky hrál náročný souboj s nižším počtem šancí na obou stranách. My jsme dneska byli hodně produktivní, díky jedné využité standardce jsme to zvládli.

Tu jste rozehrával vy. Věděl jste předem, na čí hlavu míč pošlete?

Costa je jedním z hráčů, u kterých má cenu na ně mířit. Nesnažil jsem se hledat vyloženě jeho, ale do jeho prostoru jsem balon poslat chtěl. A důležité bylo i to, že se k míči skvěle dostal.

V první půli vás Liberec přehrával. Čím to?

Do zápasu jsme šli se záměrem být na balonu, rozehrávat odzadu, po zemi, nenakopávat dopředu. Ale Liberec byl velmi dobře připravený, navíc náročný terén vám ne vždycky umožňuje řešit rozehrávku kombinačně. Chtě nechtě jsme se museli přizpůsobit soupeři. Hlavně v první půli bylo patrné, že hra na delší balony za obranu je vlastní spíš Liberci.

Mužem zápasu byl brankář Nita, který deset minut před koncem lapil i penaltu. Souhlasíte?

Z jeho strany to byla výrazná pomoc, pokud bychom inkasovali, bylo by těžké si vytvořit další šance a zápas zase převrátit na naši stranu.

Sparta je na jaře stoprocentní. Je to reálný obraz vaší formy?

Jednoznačně je pořád co zlepšovat, to všichni víme. Na druhou stranu jsou čtyři vítězství dobrý základ do další práce, předpoklad, abychom měli chuť jít pořád dál.

Co říkáte na ztráty Ostravy a Jablonce, díky nimž máte na třetím místě už šestibodový náskok?

Je to příjemnější, než když jsme tam byli bodově nalepení na sobě. Na druhou stranu bychom se rádi koukali i nad sebe, ale tam se ta kapsa moc nezmenšuje, díra na Slavii a Plzeň je pořád veliká.