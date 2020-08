Dočkal byl blízko hattricku, ale vítězný vstup do sezony je pro něj důležitější

Kapitán sparťanských fotbalistů Bořek Dočkal měl po 35 minutách utkání úvodního kola prvoligové sezony v Brně na kontě dvě branky, ale na premiérový hattrick v nejvyšší soutěži příliš nemyslel.

Jednatřicetiletý záložník byl hlavně rád, že Pražané vstoupili do nového ročníku pohodlným vítězstvím 4:1 a připsali si tři body.

"Musím říct, že jsem hattrick neřešil. Byl bych za něj samozřejmě rád, ale hlavní byl úspěch týmu. Dva góly jsou fajn, v přípravných zápasech jsem se moc netrefoval. Teď to tak vyšlo, vyřešili jsme dobře rychlé přechody," uvedl Dočkal v nahrávce pro média.

Po půlhodině nejprve zvýšil na 3:0 a za pět minut přidal čtvrtou branku. "Hložan (Hložek) mi to skvěle předložil, pak mi to výborně rozeběhl Sáčis (Sáček) a měl jsem to otevřené," prohlásil jednatřicetiletý záložník.

Sparta dala všechny čtyři góly v první půli, druhé dějství s ligovým nováčkem naopak s prohrála 0:1. "Bylo to pro nás utkání s dobrým úvodem, byli jsme hrozně efektivní. Využili jsme první tři příležitosti. Hráli jsme tak, jak jsme potřebovali, měli jsme dost prostoru po zisku míče, abychom chodili do brejků," řekl Dočkal.

"Druhá půle už nebyla taková, nehráli jsme na riziko a nebyli tolik nebezpeční. Ale na druhou stranu jsem pořád cítil, že máme utkání pod kontrolou," dodal reprezentační kapitán.

Letenští nastoupili v novém rozestavení s třemi obránci. "Těžko porovnávat, jak by to vypadalo v klasickém rozestavení. Při tomhle schématu musí soupeř jinak reagovat. V úvodu zápasu jsme z toho těžili, Brno nevědělo přesně, jak to přebírat. Hráli jsme v prostorech, odkud je to pro soupeře nebezpečné," konstatoval Dočkal.