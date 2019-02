Dočkalův návrat na Letnou? Kluby se dohodly, v cestě ale ještě stojí jedna překážka

včera

Až do začátku jarní části Fortuna:Ligy to vypadalo, že Sparta bude muset návrat Bořka Dočkala oželet. O víkendu ovšem došlo k výraznému posunu v jednáních s čínským klubem.

O tom, že Sparta se s Che-nanu dohodla na podmínkách odstupného, informoval Isport.cz a v úterý odpoledne to potvrdil i samotný klub. Dočkal zamířil do Asie přesně před dvěma lety za částku 230 milionů korun, za jeho návrat by na Letné měli zaplatit přibližně čtyřicet milionů.

AC Sparta Praha se domluvila s čínským klubem Che-nan Ťien-jie na podmínkách transferu Bořka Dočkala. Následujícími kroky, které by měly vést k návratu Bořka na Letnou, jsou jednání hráče o ukončení kontraktu v Číně a podpis smlouvy s ACS. #acsparta pic.twitter.com/QxiFy5pDwC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 12, 2019

Třicetiletý záložník je připravený okamžitě naskočit do soutěžního utkání, jeho výhodou je to, že se Spartou absolvoval celou zimní přípravu včetně soustředění ve Španělsku.

Ale pozor: K tomu, aby se znovu objevil v rudém dresu, zbývá ještě jedna podstatná překážka: Dočkal, respektive jeho hráčská agentura Sport Invest, musí dohodnout podmínky ukončení kontraktu v Číně. Což podle zainteresovaných hlasů ještě nemusí být nic jednoduchého.

Bořek Dočkal v nejbližších dnech se zástupci agentury Sport Invest odcestuje do Číny, kde proběhnou jednání o ukončení jeho smlouvy a vyřešení smluvních závazků s klubem Che-nan Ťien-jie. pic.twitter.com/P0KCqTWSUF — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) February 12, 2019

A času moc není: za deset dní končí v Česku přestupní termín.

V každém případě je to ale obrovský skok v jednáních, která dlouho vázla na mrtvém bodě. Zaprvé kvůli tomu, že v Che-nanu se měnilo klubové vedení, takže nebylo s kým jednat, zadruhé se Číňané netajili touhou prodat Dočkala za stejnou cenu, za jakou ho ze Sparty vykoupili.

"Situace se od začátku ledna prakticky nijak nezměnila, tudíž ani nepřiblížila. Kdyby to dopadlo, tak by panovala obrovská spokojenost, ale v tuto chvíli to fakt nevidím," tvrdil ještě minulý týden na tiskové konferenci před startem jara trenér Zdeněk Ščasný.