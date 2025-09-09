Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Devětadvacetiletý fotbalista to uvedl v talkshow VAR, kterou vysílá slovenská stanice TA3.
Haraslín v ní rovněž přiznal, že v létě mohl zamířit do rodné Bratislavy. Hodně o něj totiž stál Slovan.
"Já jsem do toho přestupu až tak neviděl, ale ty telefonáty tam byly. Já jsem to netajil, nemělo smysl to tajit. Nevím, proč to nevyšlo," povídal slovenský reprezentant.
Na pražské Letné navíc nakonec uzavřel nový, víceletý kontrakt. "Podepsala se nová smlouva, možná to bylo i tak, že mi k tomu pomohl zájem Slovanu," usmál se Haraslín.
Od nové sezony vede rudé mužstvo jako kapitán. "Hlavně jsem rád, že mi dal klub důvěru a pojistil si moje služby na další roky," prohlásil spokojeně v televizní talkshow.
Že přestup do týmu slovenských mistrů nevyšel, ho tak nijak netrápí. "Nakonec nelituju, že jsem tam nešel, protože oba stejně hrajeme Konferenční ligu," vysvětlil Haraslín.
Ve třetí pohárové soutěži mohlo dojít na pikantní souboj, los ale nakonec určil oběma týmům jiné soupeře.
"Čekal jsem, že se střetneme se Slovanem, protože víc lidí si přálo, abych přijel na Slovan," přiznal bývalý hráč Parmy či Sassuola.
Haraslín ovšem nevyloučil, že v budoucnu belasý dres přece jen oblékne. "Jsem Slovák a slovenskou ligu bych si rád zahrál. Kdysi existovala společná československá liga, pak se to rozdělilo. Když hraju v Česku, chtěl bych mít to porovnání," líčil fotbalista.
Už teď si ale troufal odhadnout, že by na nejslavnější slovenský klub čekala v české nejvyšší soutěži těžká šichta. "Myslím, že by tam měl Slovan problémy," podotkl Haraslín, jenž aktuální reprezentační sraz vynechal kvůli zranění.