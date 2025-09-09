Česká liga

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 2 hodinami
V létě zůstal ve fotbalové Spartě i díky významně vylepšené smlouvě, ale peníze pro něj nejsou všechno. "Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat," prohlásil slovenský křídelník Lukáš Haraslín, největší hvězda letenského souboru.
Lukáš Haraslín v dresu Sparty
Lukáš Haraslín v dresu Sparty | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý fotbalista to uvedl v talkshow VAR, kterou vysílá slovenská stanice TA3.

Haraslín v ní rovněž přiznal, že v létě mohl zamířit do rodné Bratislavy. Hodně o něj totiž stál Slovan.

"Já jsem do toho přestupu až tak neviděl, ale ty telefonáty tam byly. Já jsem to netajil, nemělo smysl to tajit. Nevím, proč to nevyšlo," povídal slovenský reprezentant.

Na pražské Letné navíc nakonec uzavřel nový, víceletý kontrakt. "Podepsala se nová smlouva, možná to bylo i tak, že mi k tomu pomohl zájem Slovanu," usmál se Haraslín.

Od nové sezony vede rudé mužstvo jako kapitán. "Hlavně jsem rád, že mi dal klub důvěru a pojistil si moje služby na další roky," prohlásil spokojeně v televizní talkshow.

Že přestup do týmu slovenských mistrů nevyšel, ho tak nijak netrápí. "Nakonec nelituju, že jsem tam nešel, protože oba stejně hrajeme Konferenční ligu," vysvětlil Haraslín.

Ve třetí pohárové soutěži mohlo dojít na pikantní souboj, los ale nakonec určil oběma týmům jiné soupeře.

"Čekal jsem, že se střetneme se Slovanem, protože víc lidí si přálo, abych přijel na Slovan," přiznal bývalý hráč Parmy či Sassuola.

Haraslín ovšem nevyloučil, že v budoucnu belasý dres přece jen oblékne. "Jsem Slovák a slovenskou ligu bych si rád zahrál. Kdysi existovala společná československá liga, pak se to rozdělilo. Když hraju v Česku, chtěl bych mít to porovnání," líčil fotbalista.

Už teď si ale troufal odhadnout, že by na nejslavnější slovenský klub čekala v české nejvyšší soutěži těžká šichta. "Myslím, že by tam měl Slovan problémy," podotkl Haraslín, jenž aktuální reprezentační sraz vynechal kvůli zranění.

Související

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Útočník pražské Sparty Albion Rrahmani při utkání se Zlínem
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Slavia přivádí z Baníku útočníka Prekopa, Trpišovský mluví o vysněné posile

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík
Chance Liga Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 7 minutami
Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká
Ostatní sporty

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Lenka Pavlacká se stala doktorkou a plavání odsunula na druhou kolej. Přesto je pořád nejlepší v republice. V rozhovoru připomíná zážitky z La Manche.
před 8 minutami
Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem
Film

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Britský herecký idol má mnoho tváří. Vystudoval literaturu, v parlamentu brojil proti korupci a také byl zatčen za veřejný sex s prostitutkou.
před 21 minutami
Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá
Zahraničí

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP.
Aktualizováno před 28 minutami
Obrazem

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z
Prohlédnout si 9 fotografií
Davy lidí zaplavily areál Singha Durbar, kde sídlí většina nepálských ministerstev.
Jeden z protestujících hází do ohně fotografii nepálského premiéra Khadgy Prasada Oliho přímo před vládním sídlem Singha Durbar.
před 51 minutami
Magazín

Největší požár v historii NP České Švýcarsko. Boj se živlem, který proměnil krajinu

Největší požár v historii NP České Švýcarsko. Boj se živlem, který proměnil krajinu
Prohlédnout si 24 fotografií
Spontánní obnova lesa v Pravčickém dole. Obnově zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny. Pravčický důl patří k místům, kde hořelo s největší intenzitou.
Pohled na bujně se zmlazující okolí Dlouhého dolu, po jehož dně vede cesta k Pravčické bráně. Na obzoru stolová hora Děčínský Sněžník (v CHKO Labské pískovce). Odumřelé stromy na svazích byly ponechány, pokud neohrožovaly turistickou trasu. Poskytují exponovaným, jižně orientovaným svahům, jejichž povrch v létě tíhne k přehřívání, putující stín. V odumřelém dřevě žijí larvy hmyzu, které jsou zdrojem potravy pro ptáky. Postupně v nich vznikají i dutiny, které některé ptačí druhy osídlují.
před 1 hodinou
Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům
Zahraničí

Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil úřadům zavést sankce vůči příbuzným dvou ozbrojenců, kteří v pondělí v Jeruzalémě zastřelili šest lidí.
Další zprávy