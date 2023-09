Do derby jde v lepším rozpoložení Sparta, navíc má další ofenzivní trumf, tvrdí Bičík

"Blíží se derby a v lepším rozpoložení je Sparta, i když bude hrát venku," říká bývalý ligový brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Slavia vyhrála těžký zápas v Pardubicích, Sparta jasně smázla doma Slovácko. Oba kluby mají formu, v lize jsou dominantní, teď je čeká vzájemný zápas - slavné derby.

To nikdy nemá favorita, v týdnu navíc oba celky hrají Evropskou ligu a může se cokoli přihodit, ale podle mého je na tom nyní lépe, a tudíž v lepším rozpoložení Sparta.

Hraje se v Edenu, doma jsou oba týmy neporažené. Fanoušci - tedy jejich většina, sparťanský kotel už je vyprodaný - budou na straně Slavie, ale tím se hosté nemusejí trápit.

Pokud budou chtít obhájit titul, musí vyhrávat venku i takové zápasy, ty jsou rozhodující. Já si jenom přeju, aby se hrál fotbal, žádné vyčkávání a zdržování, jako tomu bylo v některých předchozích duelech.

Ve Spartě chytil výbornou formu Veljko Birmančevič a připojil se k Lukáši Haraslínovi, který září už delší dobu.

Srbský legionář je rozdílový hráč, trumf pro Spartu, který jen navyšuje její ofenzivní sílu.

Omluvou pro vysokou porážku Slovácka může být jen to, že trenér Martin Svědík ztratil tři zkušené hráče. Milan Petržela, Stanislav Hofmann, Marek Havlík, to je dohromady přes tisíc ligových zápasů.

Slavia má naopak nejpevnější obranu v lize, dostala jen čtyři góly a nyní udržela čisté konto v Pardubicích.

Skvělým zákrokem se na konci utkání blýskl brankář Aleš Mandous, když chytil nebezpečnou hlavičku soupeře a zachránil těsnou výhru.

Možná by šla střela do tyče, možná dokonce vedle, ale on žádnou komplikaci nepřipustil, byl plně soustředěný a zakročil v pravou chvíli.

Hradecký trenér Jožka Weber je v ohrožení, vedení klubu prý zvažuje jeho odvolání. Znám ho dobře, ještě jsem proti němu hrával, a vím, že po Miroslavu Koubkovi, který zanechal v Hradci výraznou stopu, to nemá lehké. Já nejsem zastáncem změn, někdy však přijde, když chcete, aby mužstvo získalo novou motivaci. (Vedení Hradce v pondělí po poledni trenéra Webera skutečně odvolalo, jeho nástupcem se stal Václav Kotal - pozn. red.)

Říká se, že když udělat změnu na trenérském postu, tak před reprezentační přestávkou, kdy má nový kouč víc času se s mužstvem poznat. Nejde jen o několik tréninků, ale o celkovou atmosféru vůbec.

Jenže fotbal je nevyzpytatelný a krásný i v tom, že tyto zásady bourá. Jen chci ještě připomenout, že gól boleslavského Vasila Kušeje byl nádherný. Stejný jako na jaře proti Slavii. Oklepal se z toho, že nešel do nizozemského Utrechtu ani do Slavie, a tohle ho zdobí.

Domácí porážka Zlína s Plzní je krutá. Samozřejmě se na ní podepsal i fakt, že Zlín hrál většinu zápasu v deseti, ale také musíme vidět obrovskou kvalitu plzeňských fotbalistů. Jejich forma narůstá, Viktoria může být ještě hodně zajímavá i v boji o titul.

Karviná nezvládla důležitý domácí mač s Teplicemi, to je pro ni velký problém. Prohrála na Spartě i na Slavii, to se předpokládalo, ovšem doma měla proti Teplicím minimálně remizovat.

I tady se proslýchá, že by mohlo dojít ke změně trenéra, ale neznám dobře okolnosti. Jen zopakuju, že nejsem jejich zastánce.