Divokou přestřelku v Boleslavi ovládla Sparta, Budínský se blýskl nádhernými nůžkami

Fotbalisté Sparty zvítězili po obratu v divoké přestřelce ve 32. kole první ligy v Mladé Boleslavi 5:4.

Pražané neprohráli v nejvyšší soutěži sedmý zápas po sobě a dvě kola před koncem sezony si upevnili druhé místo o tři body před Jabloncem. Středočeši prohráli v lize po dvou duelech a zůstali třináctí.

Letenští v prvním poločase dvakrát vedli zásluhou Davida Moberga Karlssona a Tomáše Wiesnera, domácí útočník Michal Škoda ale pokaždé srovnal. Zkraje druhé půle dokonal zvrat Jaromír Zmrhal, ale hostující stoper Dávid Hancko v rozmezí 54. až 70. minuty obrátil skóre. První gól zaznamenal z pokutového kopu. V první minutě nastavení přidal pátý zásah Sparty střídající Matěj Polidar, konečný výsledek stanovil střídající Lukáš Budínský.

"Byla to hrozná divočina. Zápas byl hodně atraktivní, obě mužstva chtěla útočit. Výsledek mohl být ještě divočejší z obou stran. Dneska to doopravdy moc taktický boj nebyl," řekl hostující trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Zraněného sparťanského stopera Čelůstku nahradil Vitík. Už po půlminutě hry se domácí málem ujali vedení. Brankář Nita při odkopu trefil útočníka Jiřího Klímu, od něhož se míč odrazil do tyče. Místo toho skórovala v deváté minutě Sparta. Hložek nahrávkou zahnal Karlssona, ale švédský záložník vrátil míč před branku na zakončujícího Wiesnera.

Mladá Boleslav odpověděla za tři minuty. Škoda si po Zmrhalově přihrávce posunul míč hrudí do běhu, utekl obráncům Hanckovi a Hanouskovi a prudkou střelou překonal Nitu.

Po další podobné situaci se do samostatného úniku dostal Jiří Klíma, ale na vyběhnutého rumunského gólmana nevyzrál. V 25. minutě se Matějovský v souboji kapitánů před šestnáctkou zbavil Dočkala a zamířil přesně k tyči. Rozhodčí Ginzel ale po zhlédnutí opakovaných záběrů branku neuznal, protože Škoda stál v momentě střely v ofsajdu a bránil sparťanskému brankáři ve výhledu.

Ve 40. minutě si hosté vzali vedení zpátky. Sáček dostal míč ke Karlssonovi, který po otočce a střele do protipohybu nedal Šedovi šanci.

Vzápětí Škoda po otočce ve vápně zakončil těsně vedle. Po Zmrhalově rohu na přední tyč se však už druhé branky v zápase dočkal, když ho neuhlídal Vitík a mladoboleslavský útočník zblízka srovnal.

Tři minuty po změně stran obrátili Středočeši stav. Matějovský ukázkově našel Zmrhala, který si obehrál Nitu a z nelehké pozice dokázal přesně zakončit a překonat dobíhajícího brankáře Sparty.

Také Letenští přispěchali s rychlou reakcí a o šest minuty později srovnali. Preisler v šestnáctce fauloval Wiesnera a Ginzel odpískal penaltu, kterou proměnil Hancko.

Poté Šeda vyrazil Dočkalovu ránu na roh. Domácí převzali iniciativu, jenže v 70. minutě udeřili Pražané, když Karlssonův roh zužitkoval Hancko. Slovenský stoper poprvé v české lize zaznamenal v jednom utkání dvě trefy.

V první minutě nastavení vstřelil vítězný gól po samostatném úniku Polidar, jelikož Karlsson rychle rozehrál míč. Branka platila i přes protesty domácích hráčů.

"O půli jsem říkal, že jestli tam půjdu, dám gól, protože mi to tam padalo i o půli, když jsme si kopali. Byl faul na Hložana. Běžel jsem sám, David měl míč, tak jsem to zkusil rozeběhnout, jestli to rozhodčí foukne nebo ne. Nechal to hrát," řekl pro klubový web Polidar.

Vzápětí mohl přidat šestou trefu hostů střídající Minčev, jenže velkou šanci nevyužil. Místo toho o tři minuty později snížil výstavními "nůžkami" Budínský. Na vyrovnání však už domácím nezbyl čas. Sparta venku v lize vyhrála po pěti zápasech.

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 4:5 (2:2)

Branky: 12. a 43. Škoda, 48. Zmrhal, 90.+4 Budínský - 54. z pen. a 70. Hancko, 9. Wiesner, 40. Karlsson, 90.+1 Polidar. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Hájek - Marek (video). ŽK: Skalák, Douděra, Řezník, Šeda - Souček, Hanousek. Diváci: omezený počet.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Řezník, Šimek, Preisler (80. Malínský) - Skalák, Dancák, Matějovský, Zmrhal - Škoda, Jiří Klíma (79. Budínský). Trenér: Jarolím.

Sparta: Nita - Wiesner, Vitík (46. Souček), Hancko, Hanousek - Karlsson (90.+3 Minčev), Pavelka, Sáček (76. Polidar), Dočkal, Hložek - Juliš (64. Karabec). Trenér: Vrba.