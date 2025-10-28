Česká liga

Divočina na Letné. VAR neuznal tři góly, nakonec rozhodl vlastenec a Sparta je první

před 3 hodinami
Fotbalisté Sparty v dohrávce 13. ligového kola zvítězili 2:1 nad Bohemians 1905 a vrátili se do čela tabulky. Letenští vedou o dva body před Jabloncem a o tři před mistrovskou Slavií. V prvním poločase otevřel skóre hostující Aleš Čermák, po přestávce vyrovnal Jan Kuchta a vlastním gólem rozhodl Jan Vondra. "Klokani" jsou v tabulce desátí.
Jan Kuchta
Jan Kuchta | Foto: ČTK / Šulová Kateřina

Duel se v původním nedělním termínu neuskutečnil kvůli páteční dohrávce Sparty v Rijece, kde byl ve čtvrtek zápas Konferenční ligy vzhledem k vydatnému dešti a bouřce po poločase předčasně ukončen. Letenští následně v Chorvatsku prohráli 0:1 a už potřetí za sebou nezvítězili. V posledních dvou zápasech navíc ani neskórovali.

Výhodu domácího prostředí v pražském derby využili. Na Letné z 11 soutěžních zápasů v sezoně podesáté zvítězili, jednou remizovali. S Bohemians na Letné prohráli jen jediné z posledních 22 utkání nejvyšší soutěže. Bohemians pět ligových utkání po sobě nezvítězili.

Letenský trenér Priske udělal po porážce v Rijece pět změn v základní sestavě, poprvé si v lize rudý dres od začátku navlékl Martinec. Podzimní posila z Jablonce sehrála roli v prvním důležitém okamžiku zápasu. Vršovický Sinjavskij v deváté minutě krásnou střelou k tyči rozvlnil síť domácí branky, sudí Nehasil se však šel na pokyn videorozhodčího podívat k monitoru a kvůli faulu Drchala na Martince gól neuznal.

Domácí hrozili hlavně po centrech ze stran. Gólman Reichl s námahou vyrazil střelu, kterou směrem na vlastní branku tečoval bránící Hůlka. Šance měli Mercado a Kuchta. Martinec pak po Preciadově centru poslal hlavou míč do sítě, ani jeho trefa však po zásahu od videa neplatila kvůli Martincovu zákroku na Hůlku.

Skóre tak nakonec otevřeli "Klokani". Po křídle unikl Ristovski a našel volného Čermáka, který sice trefil míč kolenem, Vindahla však překonal. Odchovanec Sparty si tak připsal druhý gól v ligovém podzimu.

Hned po přestávce měl ideální možnost vyrovnat Preciado, ale přestřelil. Domácí si vytvořili velký tlak a vyrovnání se přece dočkali. Odražený míč po rohu vrátil před bránu Preciado a volný Kuchta po 283 minutách bez gólu ukončil střelecké trápení Sparty. Reprezentační útočník se trefil počtvrté v ligové sezoně a poprvé od derby s Duklou v 6. kole.

Ekvádorský křídelník měl zásadní podíl na obratu skóre. Preciado se individuální akcí zbavil Sinjavského a jeho centr směřující do malého vápna nasměroval do vlastní sítě hlavičkující stoper Vondra. Kuchta pak skóroval ještě jednou, videorozhodčí však odhalili těsný ofsajd o 51 centimetrů a derby tak mělo třetí neuznaný gól.

Hosté ještě v závěru zahrozili, ale skóre se už nezměnilo. Sparta prohrála jediný z posledních 37 vzájemných ligových zápasů a Bohemians v nejvyšší soutěži sedmkrát po sobě porazila.

Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč

fotbal, Evropská konferenční liga 2021/2022, play off, Fenerbahce - Slavia, Jaroslav Köstl

13. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:1)

Branky: 58. Kuchta, 67. vlastní Vondra - 40. Čermák. Rozhodčí: Nehasil - Paták, Hájek - Adam (video). ŽK: Hrubý (Bohemians). Diváci: 17.560.

Sparta: Vindahl - Martinec, Panák, Sörensen (89. Uchenna) - Preciado, Kairinen, Mannsverk (89. Vydra), Ryneš (73. Rrahmani) - Birmančevič, Mercado - Kuchta. Trenér: Priske.

Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala (87. Smrž), Čermák (74. Hrubý) - A. Kadlec (60. Kovařík), Ristovski (74. Černý), Drchal - Hilál. Trenér: Veselý.

Tabulka:

1. Sparta 13 9 3 1 25:12 30
2. Jablonec nad Nisou 13 8 4 1 18:8 28
3. Slavia 13 7 6 0 22:8 27
4. Plzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. Zlín 13 5 5 3 16:14 20
7. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
8. Liberec 13 4 5 4 16:16 17
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 13 4 4 5 11:14 16
11. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
12. Dukla 13 2 5 6 9:17 11
13. Pardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. Ostrava 13 2 4 7 8:16 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 13 1 5 7 6:14 8
 
