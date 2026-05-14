Disciplinárka neměla se slávisty slitování: Chorý si nekopne šest zápasů, Moses ještě víc

Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na šest soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na sparťana Asgera Sörensena. Jeho spoluhráč David Douděra, jenž ve šlágru druhého ligového kola nadstavbové skupiny o titul rovněž dostal červenou kartu, si nezahraje tři utkání.
Oba už si odpykali jeden duel ve středečním 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Jablonci. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké.
Nejpřísnější trest dnes ale komise udělila dalšímu slávistovi Davidu Mosesovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce v úvodním kole nadstavby, má zastavenou činnost na osm utkání.
Jednatřicetiletý Chorý byl nedávno vyloučen v zápase s Plzní za údajné plivnutí na protihráče a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči.
Za tento zákrok dostal v srpnu trest rovněž na šest zápasů. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sörensena.
„Není obvyklé, aby se hráč v průběhu jedné sezony ocitl před disciplinární komisí LFA kvůli přímému vyloučení hned třikrát. Úder loktem v utkání 2. kola finále Chance Ligy proti Spartě Praha navíc podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, navíc šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče," uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
„Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje. Disciplinární komise LFA proto přistoupila k trestu, který zohledňuje jak nepřiměřenost samotného jednání, tak i recidivu," prohlásil Matzner.
Chorý jako první útočník v historii samostatné ligy obdržel tři červené karty v sezoně.
Zatímco za vyloučení na Slovácku dostal taktéž šestizápasový trest, kvůli červené proti Plzni si nezahrál jedno utkání, jelikož disciplinární komise neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha.
Disciplinární komise komunikovala se Slavií prostřednictvím právního zástupce, od jejích hráčů obdržela písemné vyjádření. V něm Chorý uvedl, že s udělením červené karty v derby se Spartou souhlasí. Popřel ale, že by chtěl cíleně udeřit dánského protihráče do hlavy.
Sedmadvacetiletý Douděra v nastaveném čase z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„Tři zápasy jsou za jeho nesportovní chování a slovní projevy vůči delegátovi a rozhodčímu. Odpovídá to podle nás obdobným chování a trestům v jiných případech," řekl Matzner novinářům.
Chorého i Douděru po událostech v derby vršovický klub vyřadil z kádru a podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka si už za Slavii nezahrají.
Zároveň dostali svolení k letnímu přestupu. Pokud by odešli do zahraničí, tresty by se jim přenesly i do nového angažmá. Oba figurují v předběžné širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa.
Moses v souboji o vysoký míč zasáhl Hodouše loktem do hlavy a zlomil mu čelist. Obránce Slovanu upadl do krátkého bezvědomí, sudí Jakub Wulkan ale překvapivě neposoudil zákrok ani jako faul.
Podle komise rozhodčích měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl za zákrok dostat červenou kartu.
Disciplinární komise uvedla, že v případě nigerijského záložníka nehodnotila jen samotnou povahu incidentu, ale i jeho následky.
„U zákroku Davida Mosese hrála tato skutečnost zásadní roli, stejně jako vyjádření komise rozhodčích FAČR. Přestože záložník Slavie nebyl v samotném utkání za úder loktem do oblasti hlavy Petra Hodouše potrestán, komise vyhodnotila, že se jednalo o přestupek na vyloučení. Zároveň bylo doloženo, že liberecký hráč odešel ze souboje se zlomeninou dolní čelisti," konstatoval Matzner.
Moses zaslal disciplinární komisi komunikaci s Hodoušem, v níž vyjádřil omluvu a lítost. Liberecký hráč omluvu přijal. Pro verdikt komise byla zásadní vážnost zranění.
„Hráč je minimálně šest týdnů neschopen výkonu sportovní činnosti, přičemž minimálně 14 dnů je velmi omezen v běžném způsobu životu, tak je minimum osm zápasů," vysvětlil Matzner.
Trestní sazba se v takové situaci pohybuje od dvou do 18 měsíců zastavení činnosti. Moses obdržel trest na spodní hranici.
„Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše," prohlásil Matzner.
Vzhledem k tomu, že Moses neobdržel v utkání červenou kartu, může i nadále nastupovat do soutěžních utkání do momentu, kdy dnešní rozhodnutí nabyde právní moci. Pokud se Moses přímo nevzdá možnosti se odvolat, začne rozhodnutí disciplinární komise platit za pět dní.
Teoreticky by tak mohl nastoupit do nedělního duelu v Hradci Králové. Pakliže od této možnosti upustí, začne trest platit už od duelu v Hradci. Ve hře je i třetí možnost: pokud by se odvolal, rozhodla by odvolací komise Fotbalové asociace ČR (FAČR). I v tomto případě existuje varianta, že by v neděli mohl nastoupit.
Disciplinární komise také zastavila na tři soutěžní zápasy činnost Benjaminu Nyarkovi. Ghanský útočník Teplic byl v úterním duelu skupiny o záchranu vyloučen poté, co ostře „zajel" do Miloše Kopečného ze Zlína.
Slavia zaplatí 60 tisíc korun za chování fanoušků v Liberci, kteří se provinili použitím pyrotechniky, což vedlo k pozdějšímu zahájení utkání, a vhazováním předmětů na hrací plochu. Za druhý ze zmíněných prohřešků obdržel domácí Slovan poloviční pokutu.
Starmerova vláda se rozpadá. Ministr zdravotnictví oznámil rezignaci
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
Přežil 20 operací a atentáty. Budanov teď ovládl nejmocnější úřad na Ukrajině
„Mimořádně charismatický člověk s vysokou sociální inteligencí,“ tak na obávaného šéfa ukrajinské vojenské rozvědky vzpomíná pplk. Jan Veverka, který od něj dostal vyznamenání za pomoc Ukrajině. Popisuje ho zároveň jako někoho, z koho jde na první pohled neskutečný respekt. „Je to ten typ člověka, u kterého hned víte, že se s ním nemáte pouštět do křížku.“
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Drsná léčba hned po vystřízlivění. První záchytka u Apolináře nabízela unikát
Nestačí poskytnout jen první pomoc, ale je třeba podat i pomocnou ruku. Touto myšlenkou se řídil psychiatr Jaroslav Skála, když před 75 lety zakládal první záchytnou stanici u Apolináře v Praze.
ŽIVĚ Teherán povolil několika čínským lodím proplout Hormuzským průlivem
Írán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu, píše ve čtvrtek agentura Fars. Íránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.