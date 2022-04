Deset měsíců byl zavřený, teď zase září. Věci už ale beru jinak, říká slávista Provod

Uzdravený záložník Lukáš Provod dal poprvé v dospělé kariéře dvě branky v jednom utkání a nasměroval v nedělním utkání 28. ligového kola Slavii k vítězství 4:0 nad Pardubicemi.

Trochu ho mrzelo, že nedokázal zkompletovat hattrick. "Po těch dvou gólech jsem na něj myslel," přiznal pětadvacetiletý reprezentant.

A dosáhnout na něj klidně mohl. "Měl jsem na konci od Ševy (Ševčíka) dobrou přihrávku na vápno, docela dobře jsem si to připravil, ale pak jsem si to ukopl," uvědomoval si Provod.

"Když dá hráč dva góly, vždycky myslí na hattrick, protože je to takový milník v kariéře, který se nepoštěstí každému. Škoda, ale zase jsem rád, že mám za čím se hnát a za co ještě dál bojovat," předsevzal si.

Skóre otevřel ve 41. minutě z pokutového kopu a po změně stran zvýšil na 2:0. "Penalty trénuju s (brankářem) Alešem Mandousem každý den. Tak jsme se smáli, že v tom musíme pokračovat, když to takhle vyšlo," prozradil úspěšný exekutor.

"Byl jsem na penaltu určený. Ptal jsem se Ondry Lingra, jestli náhodou nechce kopat, když bojuje o krále střelců. Ale nechal to na mně," poznamenal Provod.

Nepatří k velkým kanonýrům a dvě branky v jednom utkání dal poprvé v ligové kariéře. "Jestli to byl nejvydařenější zápas? To si nemyslím. Odehrál jsem i lepší zápasy. Byly tam i chybky, o kterých vím já, a všichni to asi viděli," uvedl bývalý hráč Plzně, Sokolova a Českých Budějovic.

Vzhledem k dlouhé absenci si připsal první branku od loňského března a utkání české reprezentace proti Belgii. "Samozřejmě jsem za góly rád, ale pro nás to byl hlavně klíčový zápas, abychom se posunuli v tabulce. Jsem rád, že to dopadlo takhle a jsme zase první, že jsem zpátky na hřišti. Že dám gól, to je bonus," prohlásil Provod.

Jeho celek využil sobotní remízy Plzně v Olomouci a poskočil o bod do čela tabulky. "Ten zápas jsme sledovali. Když jsme zjistili, že ztratili, tak to pro nás byla ohromná motivace. Bylo to dobře i směrem k našemu zápasu, abychom to nepodcenili. Hecovali jsme se, že to je titulový zápas, že je důležité, abychom vyhráli. Myslím si, že na hřišti bylo vidět, že jsme koncentrovaní," pochvaloval si slávista.

"Klobouk dolů před Plzní, z čeho se vyhrabali, kam až to vytáhli. Bude to boj až do posledního kola a jsem přesvědčený o tom, že to zvládneme," mínil.

Nastoupil teprve do třetího utkání po návratu po zranění kolena. "Co se týče kondice, pořád to ještě není stoprocentní. Cítím tam určité rezervy. Na druhou stranu po tom zranění to člověk vnímá na hřišti jinak, je trochu klidnější a věci bere jinak," porovnával.

Operované koleno je na tom podle něho lépe, než sám čekal. "Zápas od zápasu se cítím líp i fyzicky. Jsem rád, že zase můžu dělat, co mě baví. Deset měsíců jsem šlapal na kole a byl zavřený v posilovně. Užívám si, že můžu být s kluky na hřišti," podotkl Provod.

Vzhledem k nedávnému zranění není na soupisce pro Evropskou konferenční ligu a nebude moci hrát ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále proti Feyenoordu Rotterdam, do níž slávisté nastoupí po úvodní venkovní remíze 3:3.

"Samozřejmě mě to mrzí, protože už jsem ty evropské zápasy hrál a vím, co to obnáší. Když jsem viděl zápas na Feyenoordu, kde byla neuvěřitelná kulisa a obrovské tempo, zamrzelo to. Jsem ale rád, že to klukům takhle jde i beze mě a že se na to můžu dívat. Hlavní je, aby byla Slavia úspěšná. Klukům budu fandit a věřím, že ve čtvrtek postoupí dál," dodal Provod.