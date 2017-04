Slavia vyhlásila po vydařeném podzimu útok na mistrovský titul a vysoké ambice od začátku jarní části potvrzuje. Slávisté nejdříve přehráli Jihlavu, pak uštědřili Příbrami osmibrankový debakl na jejím hřišti a uspěli také doma proti Plzni a Teplicím. V těchto posledních dvou zápasech pomohl Slavii ke třem bodům drtivý nápor v závěru. Před dvěma týdny a před reprezentační pauzou sešívaní poprvé na jaře ztratili, když remizovali v Liberci 1:1. Během reprezentační přestávky trénovali červeno-bílí bez reprezentantů Pavlenky, Sýkory, Baráka, Zmrhala a Škody. Chyběl také reprezentant do jednadvaceti let Lüftner nebo Ngadeu s Mingazovem. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jsou v tabulce druzí s osmačtyřiceti body. Na Plzeň ztrácejí dva body, ale vzhledem ke včerejšímu zaváhání Západočechů mohou jít dnes do čela.

21. kolo, sobota 18. března, 16:30, Liberec:

FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 40. Moses - 15. Zmrhal. Červená karta: 90+2. Bosančič (Liberec).

Diváci: 8 880.