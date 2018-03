Ben Chaim má neskutečné předpoklady, ale problém je v hlavě, říká kouč Sparty Hapal před derby

před 2 hodinami

Letenský trenér Pavel Hapal ví, že musí eliminovat standardní situace Slavie. Zatímco jeho spolužák na lavičce rivala Jindřich Trpišovský řeší problémy s marodkou, Hapal by měl mít k dispozici kompletní kádr.

Jak to vypadá se zdravotním stavem sparťanů?

Když jsem přišel, tak to nebylo optimální. Ale s každým dnem se to zlepšuje a věříme, že se stihnou všichni do derby uzdravit.

Týká se to i Josefa Šurala?

Šural se jeví velice dobře, i když má za sebou těžké zranění. Zapojoval se do určité části tréninku, a je jen na nás, jestli ho postavíme. Musíme přihlédnout ke kondici, protože nasadit ho bude samozřejmě risk. Zeptáme se ho, jak se cítí, jak si věří, a poté rozhodneme.

Sparta v závěrech zápasů vždy ztrácí tempo. Nemá tým problém s kondicí?

Sparta nemá po panu Stramaccionim kondiční problém, tím jsem si naprosto jistý. Včera jsme měli velice silný trénink, a hráči to odpracovali naplno a bez větších potíží. A i oni sami mi to říkali, že to není spíše o kondici, ale o hlavě.

Je Tal Ben Chaim jedním z takových hráčů?

Jednoznačně. Má neskutečné předpoklady, ukazuje nám to každý den na tréninku. Na hřišti je to o nějaké rozvaze a odvaze, ale já věřím, a vidím, že má na to, aby byl klíčovým hráčem.

Stejně jako slávistu Jindřicha Trpišovského vás čeká první derby "S" v roli kouče. Jaké spolu máte vztahy?

Studoval jsem s Jindrou profesionální licenci. Jsme kamarádi, známe se velmi dobře. Žádný konflikt jsme spolu nikdy neměli a doufám, že nikdy mít nebudeme. Na souboj s ním se těším.

Pamatujete si ještě na atmosféru derby, když jste ve Spartě působil jako hráč?

To víte, že si to pamatuju. Sice jsem seděl na lavičce, ale zažil jsem tu atmosféru, a na základě ní budu hráče připravovat i na sobotní zápas. Derby bylo tehdy nádherné, vysoko jsme vyhráli a já se budu snažit na maximum, aby se to v brzké době zopakovalo. Věřím, že hráči se také nachystají, a to i ti zahraniční.

Slavia má hodně silné standardní situace. Jakým způsobem se na ně připravujete?

Standardní situaci nejlíp ubráníte tím, že ji vůbec nedopustíte. My samozřejmě víme, že je to jejich velká zbraň, ale budeme se hlavně snažit tu standardku neudělat. Až poté se budeme věnovat osobním soubojům.

Věnujete se také nácviku vlastních útočných standardek?

Věnujeme, máme nachystané nějaké taktické varianty. Před Karvinou na to nebyl čas, ale teď už jsme se na to připravili.

Jak podle vás bude vypadat průběh zápasu?

Očekávám, že v úvodu to bude opatrný duel. Věřím, že těch chyb uděláme méně, a podaří se nám nějakou slávistickou využít a vyhrajeme. Hráčům jsme teď ukázali, v čem jsou kvality i chyby Slavie, ale sobotní zápas bude hlavně o našem výkonu.

Máte ještě nějaké otazníky, co se týče základní sestavy?

Její kostru už máme v hlavě, ale o definitivním obsazení se dohodneme až v den zápasu.