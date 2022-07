Den, kdy Sparta málem sestoupila. Před šedesáti lety Letenští vydřeli záchranu

Ve sparťanské fotbalové kronice je 19. červenec 1962 zapsán velmi dramatickým písmem. Toho dne před šedesáti lety bojovali Letenští, tehdy pod názvem Spartak Sokolovo, na neutrální půdě v Brně ve zcela výjimečném barážovém střetnutí s Dynamem Žilina o záchranu prvoligové příslušnosti.

V nervydrásajícím souboji se Letenským podařilo zvítězit, dva roky nato pod taktovkou trenéra Václava Ježka se stali držiteli Československého poháru a v ročníku 1965 už slavili mistrovský titul.

Čtyři dny před brněnským utkáním se oba jmenované týmy postaraly o první velké drama. V lize se totiž poslední tři kola dohrávala až po památném mistrovství světa v Chile a nad sparťanským mužstvem visela nevídaná hrozba sestupu. K závěrečnému střetnutí ročníku 1961/1962 jelo shodou okolností do stejně ohrožené Žiliny.

Oba celky měly stejný počet bodů, takže porážka by znamenala historicky první sestup z nejvyšší soutěže a v případě remízy by muselo dojít k rozhodujícímu boji na neutrální půdě v Brně. Šlo o to, kdo doprovodí Trnavu a KPS Brno do II. ligy.

Na žilinský stadion přijeli fanoušci z celého středního Slovenska a nechyběli ani příznivci Letenských. Utkání se vyvíjelo podobně jako celý dosavadní ročník: domácí po poločase vedli 2:0.

"O přestávce byla v kabině pohřební nálada. Všichni mlčeli, dokonce i trenér Kolský. Jedině Kvašňák se nás snažil povzbuzovat, že je před námi ještě 45 minut a musíme vyrovnat. Do druhého poločasu jsme sice šli s tím, že se ještě nevzdáváme, ale moc jsme v příznivý výsledek nevěřili," přiznává po mnoha letech záložník Josef Vojta.

Žilinští však začali zdržovat hru, soustředili se hlavně na obranu a naopak sparťani vsadili na ofenzivu, což se jim vyplatilo. V 60. minutě po Maškově střele brankář míč jen vyrazil a Dočkal ho poslal za jeho záda do sítě. Za pět minut pak Mašek po Pazderově centru vyrovnal na 2:2 a na tomto stavu se už nic nezměnilo. "Šlo o hodně, a tak hlavní slovo měla obrovská nervozita. Při odchodu ze hřiště a potom i v podchodu při vzájemných nadávkách a urážkách nás napadli diváci a přidali se i hráči. I já jsem se tehdy pral," vzpomíná Mašek.

Rozhodující zápas se hrál na stadionu Královopolské v Brně před návštěvou 35 tisíc diváků, z nichž téměř polovina přijela z Prahy. Po přestávce sparťané zatlačili soupeře na jeho polovinu, ale na ukazateli skóre zůstávaly stále dvě nuly. "Po jedné naší chybě unikli dva hráči Žiliny. Jejich střelu vyrazil brankář Seidl na břevno a odražený míč poslal druhý hráč přes našeho ležícího gólmana zase do břevna. Stálo při nás neskutečné štěstí," přiznává Mašek, který se stal hrdinou zápasu.

V 77. minutě výstavní střelou poslal pražský tým do vedení a o 11 minut později pečetícím gólem zachránil Letenským prvoligovou příslušnost. Nadšení diváci pak do kabiny odnesli na ramenou celé mužstvo, které hrálo v sestavě Seidl, Potměšil, Hertl, Starý, Vojta, Novák, Pazdera, Dočkal, Kvašňák, Mašek a Kraus.

Cesta z Brna do Prahy se stala sparťanskou poutí. "Byla to doslova triumfální jízda, kolony aut a autobusů byly ověnčeny sparťanskými vlajkami, odevšad se ozývala upřímná radost. Stále na to vzpomínám i proto, aby si i současní hráči vždy uvědomovali, že základ úspěchů zůstává v odpovědném přístupu k tréninkům i k utkáním, v maximálním nasazení celých 90 minut, v nezměrné bojovnosti a disciplíně," dodává Vojta.