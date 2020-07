Případ Karviná ligu zatím nezastavil. O pauze jako v Německu mohou kluby jen snít

Zítřejší zasedání Ligového grémia rozhodne, zda se letošní fotbalová sezona kompletně dohraje na trávě, nebo o jejím osudu rozhodne jednání u stolu.

Shrňme si nejdřív celý případ Karviná. Kromě nepříliš významné komplikace v druholigovém Třinci až do července uháněl rychlík českých profesionálních soutěží směrem ke své konečné stanici bez problémů. Zdálo se, že po vynucené koronavirové přestávce nakonec vše proběhne poměrně hladce.

Pak se ovšem na Karvinsku rozbujelo největší ohnisko nákazy v Česku a den po prvních indiciích z kuloárů bylo oficiálně potvrzeno, že tři hráči Karviné měli pozitivní test.

Mužstvo putovalo do karantény a Ligový výbor LFA reagoval na situaci nejdříve odložením zbývajících dvou kol skupiny o záchranu na neurčito, poté přišel s novým jízdním řádem dohrání soutěže včetně baráže.

Vedení Ligové fotbalové asociace se snaží o dohrání ligy za každou cenu sportovní cestou. Dohrát vše na trávníku se jeví jako nejspravedlivější cesta, ovšem už za současné situace velmi křivolaká a ošemetná.

Nejde jen o dohrání současné sezony, ale i o začátek další. Týmy z baráže by měly podle nového rozpisu mezi posledním utkáním probíhajícího ročníku a startem nového pauzu jen tři týdny. To je kratší období než obvyklá letní příprava, natož, aby si hráči vybrali zaslouženou dovolenou.

Týmy to řeší po svém. Tepličtí fotbalisté, kteří mají záchranu jistou, se rozprchli na dovolené už nyní, jak dokazuje například fotka snajpra Jakuba Řezníčka z chorvatské Istrie.

Dohrávka dvou kol z probíhající sezony pro skláře už bude spíše začátkem letních přípravných utkání. Příbram, Opava a Karviná mezitím stále v napětí čekají na boj o holé přežití ve Fortuna:lize, na případnou baráž se připravují Brno a Dukla. Naproti tomu například Slovácko už kondičními testy odstartovalo letní přípravu.

Nadějí, že se vše dohraje do prvního srpna je kompletní sada negativních testů, která vzešla ze středečního testování po čtrnáctidenní karanténě karvinského týmu. Podle náznaků z protiepidemického oddělení v Karviné by teoreticky bylo možné dohrát soutěž i v případě, že by se v týmu objevil jeden nebo dva případy koronaviru. V takovém případě by do karantény už nejspíš nemusel celý tým.

Hráče týmů skupiny o záchranu tak nejspíš čekají na hlavu extrémně náročné zápasy, na kterých závisí osud celého klubu. Ať už v boji o udržení uspějí, nebo ne, podle současného plánu budou mít po fyzicky i psychicky extra náročném závěru sezony jen tři týdny na to odpočinout si a zkoncentrovat se na tu novou.

Novou termínovou listinu posledních dvou kol tak stačí posvětit v pátek na Ligovém grémiu a sezona se může dohrát. Téma krátké letní pauzy pro část týmů se ale během jednání na stůl nejspíš dostane.

Stálo by za zvážení, zda by nový ročník Fortuna:ligy nemohl přece jen začít později, než je nyní plánováno.

Například německá bundesliga skončila na 27. června, plánuje start nové sezony až na polovinu září. Kluby tedy budou mít na odpočinek a přípravu více než dva a půl měsíce.

Snaha dohrát profesionální fotbal v Česku na hřišti je chvályhodná, ale v současné situaci narazila na svůj totální limit. Manévrovací prostor už nezbývá. Negativní testy umožní dohrát současnou sezonu, tím se ale všechny problémy nevyřeší.