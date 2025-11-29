Česká liga

"Dělali opičí zvuky, rozhodčí mávl rukou." Jablonecký záložník si stěžuje na rasismus

ČTK ČTK
před 15 hodinami
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po dnešním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to uvedl na instagramu.
Alexis Alégué
Alexis Alégué | Foto: ČTK / Petrášek Radek

Alégué odešel ze hřiště v 72. minutě. Během střídání prošel kolem domácího "kotle" a začal si s ním něco vyříkávat. Podle televizních záběrů pak vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům "Votroků", uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek. Severočeši v Malšovické aréně prohráli 0:2.

"Můžu přijmout prohru, je to sport. Rasismus ale nepřijímám. Jsme v roce 2025 a považuji to za absolutně nepřijatelné. Fanoušci Hradce Králové jasně vydávali opičí zvuky a rozhodčí mi řekl, že o nic nejde. Od té doby, co tady hraji, se to stalo zhruba pětkrát. Liga s tím něco musí udělat, protože se nic nezměnilo," napsal Alégué.

 
Chance Liga Fotbal sport Obsah FK Jablonec

