Drchal si po další operaci za Spartu zahraje až na jaře 2020

před 2 hodinami

Devatenáctiletý útočník Sparty Václav Drchal musel na další operaci a letos už si fotbal nezahraje. Informoval o tom oficiální web klubu.

Mladého útočníka znovu trápí koleno, jehož zranění si obnovil v utkání ligové nadstavby proti Liberci. Zákrok provedli lékaři v německém Augsburgu, kteří Drchala operovali už na podzim minulého roku.

"Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct," prohlásil na Drchalovu adresu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Letenští aktuálně mají na soupisce jen tři zdravé útočníky, Benjamina Tetteha, Adama Hložka a Libora Kozáka, kterého Sparta přivedla z Liberce minulý týden. Kromě Drchala jsou na marodce také Václav Kadlec a Matěj Pulkrab.

Letenským budou v úvodních měsících nové sezony chybět také kapitán Bořek Dočkal a stoper či záložník Filip Panák. Třicetiletého Dočkala trápila Achillova šlacha. Chybět by měl do září. O sedm let mladší Panák měl problémy s kolenem. Do hry by se mohl zapojit mezi zářím až listopadem.