Další plzeňská stálice končí. Do kádru Viktorie se nevešli Petržela a Pačinda

před 2 hodinami

Do kádru plzeňských fotbalistů pro soustředění v Rakousku se nedostali záložníci Milan Petržela s Erikem Pačindou a obránce Tomáš Hájek. Úřadující vicemistr řeší jejich další budoucnost, jasno by mělo být do konce týdne. Viktoria o tom informovala na svém webu.

Šestatřicetiletý Petržela patří k symbolům úspěšné plzeňské éry posledních deseti let. S Viktorií získal čtyři z pěti ligových titulů a byl u všech tří účastí v základní skupině Ligy mistrů. Na západě Čech je od roku 2008, pouze v sezoně 2012/13 působil v Augsburgu. V Plzni má smlouvu do příštího roku, v uplynulé sezoně už však nepatřil do základní sestavy. V zahajovací jedenáctce příliš nenastupoval ani Slovák Pačinda, který přišel do Plzně vloni v říjnu, ale za A-tým začal hrát až na jaře. V 11 ligových utkáních si připsal jeden gól. Stoper Hájek pak strávil uplynulé jaro na hostování v Mladé Boleslavi. Kvůli rehabilitaci po operaci neodcestoval s Viktorií do Rakouska ani záložník Ubong Ekpai. Naopak k týmu se již připojili reprezentanti Matúš Kozáčik, Jakub Brabec, Patrik Hrošovský a Jan Kopic, kteří dosud měli dovolenou.

