Další nevybíravý faul Zlína. Tentokrát už červené kartě neunikl, v Ostravě pak padl

Zatímco za surový zákrok na slávistu Ewertona v minulém kole fotbalové Fortuna:Ligy zlínský Martin Cedidla červenou kartu po hrubé chybě rozhodčích neviděl, jeho spoluhráč Jan Silný v dnešním duelu 3. kola s Baníkem už vyloučení za nebezpečný faul neunikl. Ostrava zápas vyhrála 3:1. Nováček z Brna otočil duel s Mladou Boleslaví a po výhře 3:1 je stále bez prohry, Teplice podlehly 0:1 Bohemians.

Ještě než se rozběhl ostravský brankostroj, zápas zdaleka nebyl jednoznačný. První velkou možnost měl Zlín, když si Cedidla, jenž může hrát, dokud disciplinární komise nerozhodne o případném dodatečném trestu za jeho faul na Ewertona, ve vápně připravil míč na levou nohu, ale jeho střelu po zemi gólman Laštůvka vykopl nohou.

To domácí z první příležitosti ve 14. minutě udeřili. Fleišman našel trestným kopem z velkého čtverce hlavu Frydrycha a ten po návratu do Baníku poprvé v lize skóroval.

Domácí vedoucí branka uklidnila. A ještě více vyloučení Silného, který po necelé půlhodině hry zasáhl kopačkou na zemi Laštůvku a rozhodčí mu ukázal červenou kartu.

Hodinovou přesilovku Ostrava záhy zužitkovala po kolmém pasu Kaloče na Jaroně, který prostřelil z šestnáctky Dostála. Dvacetiletý záložník zaznamenal svou první trefu v nejvyšší soutěži.

Jaroň o pět minut později přidal i gólovou asistenci. Jeho centr od pravé lajny sklepl zblízka za Dostála Buchta a vzhledem k poměru sil na hřišti bylo prakticky rozhodnuto.

Druhý poločas už tolik zajímavých okamžiků nepřinesl. Ostrava kontrolovala hru a soupeř se v oslabení dopředu taky moc nepouštěl. Po rohovém kopu mohl v 64. minutě přidat svou druhou trefu v duelu Frydrych, ale tentokrát jeho hlavičce decimetry scházely.

Potom měl šanci na snížení Zlín. Janetzký se uvolnil ve vápně a přinutil Laštůvku k těžkému zákroku. I o deseti hráčích se hosté dočkali branky, když v 76. minutě Kolář po rohu hlavičkou o břevno snížil.

Zlín pokračoval v platonickém tlaku, ale více už nezvládli i přesto, že posledních minutách se síly na trávníku po faulu a vyloučení Ndefeho srovnaly.

Baník doma v lize porazil Zlín počtvrté za sebou a nastřílel mu při tom 16 gólů. V nejvyšší soutěži mu nepodlehl posedmé v řadě. "Ševci" venku v lize od loňského srpna v 16 zápasech po sobě nezvítězili. Domácí kouč Pavel Vrba oslavil výhrou 300. ligový zápas v roli hlavního trenéra.

Dvě červené i v Teplicích

Fotbalisté Bohemians 1905 rozhodli o vítězství v Teplicích 1:0 v 85. minutě, kdy se trefil obránce Antonín Křapka. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 56. minutě byl vyloučen hostující Roman Květ a v 83. minutě domácí Lukáš Mareček.

Trenérovi Bohemians Veselému kvůli zranění chyběl první útočník Puškáč a na hrotu ho zastoupil Bartek. Pražané byli od úvodu mírně aktivnější, vyloženou šanci ale za celé úvodní dějství podobně jako Severočeši neměli.

V 19. minutě se dostal odražený míč k Bartkovi a jeho střela o kousek minula vzdálenější tyč. Domácí nenavázali výkonem na remízu z úvodního kola s Plzní a zahrozili až chvíli před přestávkou. Gning však hlavičkoval jen do Valeše, chytajícího 100. ligový duel.

I do druhého dějství vstoupili lépe Bohemians. V 50. minutě vypálil Květ po zemi do tyče, ale rozhodčí už předtím odpískal útočný faul. Hostující záložník se nemohl radovat ani o chvíli později, kdy sice hlavou dostal balon do sítě, Kovařík však už předtím vracel míč na malé vápno zpoza brankové čáry.

V 56. minutě Pražanům zkomplikoval utkání právě Květ. Záložník Bohemians zezadu tvrdě fauloval unikajícího Kodada a sudí Batík ho rovnou vyloučil. Severočechům se přesilovka vůbec nedařila a nevytvořili si v ní žádnou velkou šanci.

Na konci 82. minuty domácí Mareček fauloval Jánoše, sudí ho po druhé žluté kartě vyloučil a síly na trávníku se srovnaly. O tři minuty později aktivnější Pražané rozhodli. Rohový kop prodloužil hlavou Hůlka a druhý ze stoperů Křapka na zadní tyči dorazil balon do sítě. Osmadvacetiletý zadák skóroval ve druhém kole po sobě.

Bohemians už tři body udrželi a vyhráli i ve druhém venkovním utkání této ligové sezony.

Brnu se povedl parádní obrat

Brno zvítězilo po obratu nad Mladou Boleslaví 3:1. Hosty poslal do vedení v první půli svým 101. ligovým gólem Milan Škoda, za Zbrojovku vyrovnával krátce po změně stran Filip Souček a vítězný gól přidal v den svých 20. narozenin Michal Ševčík. Triumf domácích pojistil v nastavení střídající Robert Matejov.

Zbrojovka, povzbuzena dosavadními výkony i výsledky, vstoupila do utkání aktivně, důrazně napadala rozehrávku hostů a vytěžila tak územní převahu. Už ve třetí minutě pálil nad Ševčík, v 15. minutě sebral hostující gólman Polaček míč Řezníčkovi na poslední chvíli.

Boleslavská taktika spočívala v rychlém přechodu do útoku. Dvakrát se chystal v šestnáctce k zakončení Škoda, nicméně nebezpečí z toho nevzniklo, stejně jako z přímého kopu exekutora Matějovského.

První branka padla ve 26. minutě. Na roh Matějovského si nejvýše vyskočil Škoda a hlavou procpal míč za Berkovce. Šestatřicetiletý útočník se trefil v lize poprvé od loňského listopadu. "Branka nás srazila a už jsme se v první půli nedostali k naší hře," uvedl trenér Brna Richard Dostálek.

Druhý trest za nedůsledné bránění mohl přijít vzápětí, další roh Matějovského poslal Suchý jen do tyče a Šimkovu střelu vytáhl brněnský gólman. "Druhý gól jsme měli přidat, to bylo možná klíčové pro další průběh," konstatoval kouč hostů Pavel Hoftych.

Zbrojovce se povedlo vyrovnat hned zkraje druhé půle. Míč po rohu a centru propadl až k zadní tyči, kde jej Souček dopravil do sítě. "Míč tam byl několikrát tečován, i já jsem trochu zaváhal, ale nakonec to tam nějak dotlačil," konstatoval Souček. Jednadvacetiletý záložník zaznamenal premiérovou trefu v dresu Brna po příchodu na hostování ze Sparty.

Brnu narostla křídla, jeho hráčů bylo plné hřiště a druhý gól visel ve vzduchu. Fouskovu střelu vychytal Polaček a při ráně Ševčíka se míč otřel o vnější tyč a další pokus Fouska mířil nad.

Domácí se dočkali v 79. minutě, kdy rychlou akci Hladíka po levé straně a jeho centru zakončil Michal Ševčík. Dnešní oslavenec se trefil ve všech dosavadních kolech nové sezony. "Je to krásné, přejeme mu to, ale v úterý už dostane za uši a bude zase makat," řekl Dostálek.

V dramatickém závěru Brno výhru nejenže uhájilo, ale ještě přidalo pojistku, když rychlý brejk zakončil Matejov. Zbrojovka bodovala v pátém ze čtyř posledních domácích duelů v nejvyšší soutěži.

Brno porazilo Středočechy v lize po osmi zápasech poprvé od dubna 2015. "Jsme zklamaní, chtěli jsme zde bodovat, dva body ze tří kol jsou málo," dodal Hoftych.

3. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Trinity Zlín 3:1 (3:0)

Branky: 14. Frydrych, 34. P. Jaroň, 38. Buchta - 76. Kolář. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Černoevič - Zelinka (video). ŽK: Oulehla (asistent trenéra) - Fillo, Didiba. ČK: 87. Ndefe - 28. Silný. Diváci: 6219.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (46. Ndefe), Frydrych, Pojezný, Fleišman - P. Jaroň (75. Miškovič), Kaloč, Kuzmanovič (89. Šehič), Pokorný, Buchta - Klíma (66. Tijani). Trenér: Vrba.

Zlín: Dostál - Cedidla, Kolář, Simerský, Čanturišvili - Fillo (71. Hrdlička), Janetzký, Didiba (81. Kovinič), Hrubý (46. Vukadinovič), Jawo (81. Hellebrand) - Silný. Trenér: Jelínek.

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 3:1 (0:1)

Branky: 49. Souček, 79. Ševčík, 90.+4 Matejov - 26. Škoda. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Petřík (video). ŽK: Granečný, Šural - Suchý, Donát, Škoda, Hoftych (trenér).

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Souček (80. Blecha), Texl - Alli (46. Hladík) Ševčík (89. Matejov), Přichystal (46. Fousek) - Řezníček (90.+4 Hlavica). Trenér: Dostálek

Ml. Boleslav: Polaček - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Mareček (57. Mašek), Matějovský (87. Stránský), Donát (70. Dancák), Fulnek (70. Skalák) - Škoda, Ladra (87. Krobot). Trenér: Hoftych.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 85. Křapka. Rozhodčí: Batík - Horák, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Mareček, Hyčka, Vondrášek, Hybš - Bartek, Köstl, Hronek, Valeš, Miller (trenér brankářů), Koubek (vedoucí týmu). ČK: 83. Mareček - 56. Květ. Diváci: 3634.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (90. Procházka), Jukl (68. Křišťan), Mareček, Urbanec (61. Čerepkai) - Trubač - Žák (46. Kodad), Gning. Trenér: Jarošík.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (70. Jánoš), Kovařík (70. Nový) - Hronek (90. Beran), Květ - Bartek (46. Mužík). Trenér: Veselý.