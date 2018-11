Čtyři zápasy, skóre 1:18. Příbram se trápí, podle Csaplára je problém v útoku

před 1 hodinou

Antonín Fantiš i Josef Csaplár se po další porážce Příbrami shodují, že středočeský klub má i přes skóre 1:18 z posledních čtyř zápasů problém v útoku.

Příbram - Ačkoliv fotbalisté Příbrami prohráli poslední čtyři ligové zápasy s celkovým skóre 1:18, podle útočníka Antonína Fantiše i trenéra Josefa Csaplára je větším problémem než obrana málo produktivní útok. Středočeši měli velké šance i proti Slovácku, ale neproměnili je, naopak sami inkasovali a nakonec v utkání 14. kola prohráli vysoko 0:3.

"Zápas to byl hlavně o nás vepředu, protože takové šance musíme proměňovat. Kluci vzadu hráli perfektně, soupeř dal náhodný gól. A pak v závěru bychom to nebyli my, aby to neskončilo takhle," řekl novinářům Fantiš.

Sám měl největší šanci v 18. minutě, po přihrávce od Filipa Hlúpika ale situaci nezvládl a ani nevystřelil na odkrytou branku. "Nevím, jestli to tam ještě někdo tečoval, ale trefilo mě to do holeně a vypadalo to strašně. Je to smůla. Mohl to být jednoduchý gól," připustil Fantiš.

Byl to už několikátý zápas, v němž Příbram zahodila první velkou možnost a pak se sesypala. "Je to pravda. Nedáme šance a pak se to takhle veze. Musíme dávat góly a ty jsme nedali. Tenhle výsledek padá na vrub nás útočníků a ne obrany," uvedl Fantiš.

I příbramský trenér Josef Csaplár vidí problém spíš v ofenzivě. "Dlouhodobě si proti nám soupeři šance vytvářejí, ale dříve jsme je byli schopni přestřílet. Tou kvalitou dopředu jsme drželi soupeře nakrátko, hráli proti nám opatrněji. A když jsme se dostali do šance, tak jsme ji proměnili. Jenže teď nám odešlo 70 procent gólů s Matouškem a Slepičkou. Kdyby nebyl Slepička zraněný, tak jsme dnes několikrát slavili," mínil Csaplár. "Vepředu se to změnilo hodně, vzadu jsou to pořád stejní hráči," dodal.

Fantiš stejně jako Csaplár věří ve zlepšení. "Porážky 0:5, 0:6 zamávají s každým. Je to těžké, ale musíme se z toho dostat tvrdou prací. Není možné, aby to takhle bylo pořád, jednou už se to musí otočit," mínil Fantiš. "Teď máme pohár s Bohemians, snad postoupíme a chytneme se. Pak v Plzni nemáme co ztratit, tam se pojedeme ukázat a rozdat si to s nimi. A pak zkusíme zamakat přes reprezentační pauzu," dodal.