Spartu opouští Čivič a Vatajelu, Liberec získá útočníka Slavie

před 1 hodinou

Prvoligové fotbalové kluby těsně před startem přípravy dotvářejí kádry pro další sezonu. Změny se ve středu děly i u pražských S.

Ze Sparty odchází Čivič a Vatajelu

Třiadvacetiletý bosenský reprezentanto bránce Eldar Čivič přestoupil ze Sparty do týmu maďarského mistra Ferencvárose Budapešť, s nímž podepsal tříletý kontrakt. O transferu informovaly oba kluby na svých webech.

Čivič přišel do Sparty před dvěma lety ze Slovácka. V první sezoně na Letné odehrál jen šest utkání a kvůli malému vytížení zamířil vloni v únoru na hostování do Trnavy, s níž vyhrál slovenskou ligu.

V uplynulém ročníku zasáhl levý obránce v letenském dresu do 20 ligových a dvou pohárových zápasů. Trvale se ale hráč s osmi starty za bosenskou reprezentaci do základní sestavy Pražanů neprosadil a Spartu dva roky před vypršením kontraktu opustil.

Bogdan Vatajelu opouští Spartu po dvou a půl letech. Šestadvacetiletý rumunský levý obránce či záložník přestoupil zpět do Craiovy, odkud na konci roku 2016 na Letnou přišel. Pražský klub o tom informoval na svém webu. S rumunským klubem Vatajelu podepsal čtyřletý kontrakt.

Vatajelu se ve Spartě natrvalo do základní sestavy nedokázal prosadit a za Pražany odehrál 39 soutěžních zápasů. Jediný gól v letenském dresu vstřelil v duelu domácího poháru proti Znojmu.

Jarní část uplynulé sezony strávil Vatajelu na hostování v Jablonci, kde se dostal do výborné formy. V dresu Severočechů vstřelil své jediné dva góly v české lize, klub ale neuplatnil opci, kterou na hráče měl. Vatajelu se tak vrátil do Sparty, kde měl ještě rok smlouvu, Letnou ale předčasně opustil.

Kuchta míří do Liberce

Fotbalisty Liberce by měl posílit útočník Jan Kuchta ze Slavie. Dvaadvacetiletý hráč odcestoval se Slovanem na soustředění do Rakouska a kluby dotahují jeho roční hostování na severu Čech. Liberec a Slavia o tom informovaly na sociálních sítích.

Kuchta strávil jarní část uplynulé sezony v Teplicích, za které si připsal tři ligové branky. Na severu Čech měl hostovat ze Slavie ještě rok, ale teplický klub jej předčasně vrátil do Edenu.

Předtím Kuchta působil ve Slovácku a ligu hrával i za Bohemians 1905. Na kontě má 44 zápasů v nejvyšší soutěži a sedm branek. Všechny vstřelil v uplynulé sezoně.

Karviná získala Čonku

Karviná ve středu angažovala slovenského obránce Matúše Čonku, který v minulosti hrával za pražskou Slavii. Osmadvacetiletý levý bek podepsal v novém působišti dvouletou smlouvu.

Karviná získala Čonku z Trnavy, kde hráč rozvázal smlouvu. V letech 2012 až 2014 si slovenský obránce připsal 37 startů za Slavii a vstřelil jeden gól. V Edenu se tehdy potkal s bývalým koučem červenobílých a nyní trenérem Karviné Františkem Strakou.

"Výhodou je, že Matúše trenér Straka zná ze Slavie. Věříme, že bez problémů zapadne do kolektivu a bude důležitou součástí celého týmu," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

"Na návrat do české ligy se těším. O Karviné jsem se bavil i s Markem Janečkou, s kterým jsem se v Trnavě střetl během těch let hned dvakrát. I to hrálo jistou roli," dodal Čonka na adresu Janečky, který se vrátil do Karviné.

Slezané, kteří až v baráži proti Jihlavě udrželi prvoligovou příslušnost, také v těchto dnech testují obránce Martina Kouřila a Gigliho Ndefeho z nizozemského Waalwijku. Naopak zkoušku ukončili Pavol Ilko, Filip Oršula a Arťom Vystavnij.

Bohemians hlásí čtvrtou posilu

Čtvrtou letní posilou fotbalistů Bohemians 1905 se stal záložník Petr Hronek. Pražané získali pětadvacetiletého středopolaře na roční hostování ze Zlína a součástí dohody je i následná opce.

"Bohemku jsem vždy vnímal jako rodinný klub, který stojí na fanoušcích. Těším se, až to vypukne. Zdravotně jsem v pohodě, akorát jsem na jaře ve Zlíně spíše dostřídával, tak se do toho teď potřebuji pořádně dostat," řekl pro web Bohemians Hronek.

Hronek působil ve Zlíně od předloňského roku. Předtím hrával i za Jihlavu, Jablonec, Příbram, druholigovou Vlašim a za mládež Sparty. V lize má na kontě 80 utkání a 13 gólů.

Bohemians už předtím v letní pauze angažovali útočníka Ibrahima Keitu, navrátilce záložníka Jakuba Radu a brankáře Patrika Le Gianga, který se ale zranil při dopravní nehodě.

Jablonec získal Kroba

Jan Krob míří z Teplic do Jablonce. Oba severočeské kluby jsou již podle hráčova agenta Pavla Zíky ze společnosti Global Sports dohodnuté na přestupové částce a dvaatřicetiletý levý bek podepíše se čtvrtým celkem uplynulé ligové sezony roční smlouvu s dvouletou opcí.

Krob coby dlouholetá opora týmu ze Stínadel odnesl teplický nepovedený závěr uplynulé sezony, který vyvrcholil domácím debaklem 0:8 s Mladou Boleslaví v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu. Zkušený obránce byl přeřazen do rezervy a nyní má namířeno do jiného severočeského klubu.

"Měli jsme pro něj dvě nabídky ze zahraničí, ale nabídka Jablonce byla nejlepší jak sportovně, tak ekonomicky. Věřím, že Honza v Jablonci dokáže, že stále patří k nejlepším levým obráncům v České republice," uvedl Zíka.

Ve čtvrtek už Krob s Jabloncem, který se chystá na kvalifikaci Evropské ligy, odcestuje na zahraniční soustředění. Čtvrtý celek uplynulé ligové sezony po odchodu Ukrajince Eduarda Sobola neměl stabilně obsazený post levého obránce, v přípravě na něm dosud zaskakovala nová posila do zálohy Jan Sýkora.

Krob vedle Teplic, kde hrál od roku 2013, působil i ve Spartě Praha, Českých Budějovicích, Kladně, Vlašimi a Prešově. Zahrál si za českou reprezentační jednadvacítku.