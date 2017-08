Čínská vláda omezí zahraniční investice, včetně sportovních. Slavia ale může být v klidu, zní z CEFC

před 52 minutami

Čínská vláda omezí zahraniční investice domácích firem. Fotbalová Slavia ale v ohrožení není. Fotbalový projekt v Praze totiž spadá do kategorie podpory hospodářských a strategických cílů země. "Od dubna 2018 se Slavia Praha stane mládežnickým výcvikovým centrem pro přípravu čínských mládežnických reprezentací U17-U20 pro olympijské hry v roce 2024," prozradil mluvčí CEFC pro Evropu Pavel Bednář.

Praha - Čínská vláda na konci minulého týdne schválila opatření, které má za úkol regulovat zahraniční investice. Představitelé nejlidnatější země na světě chtějí omezit odliv čínského kapitálu do zahraničních nemovitostí, zábavního průmyslu, ale i do sportovních klubů.

Nově jsou zcela zakázány investice do klíčových zahraničních vojenských technologií a všeho, co může ohrozit národní bezpečnost. Nesmí se investovat také do hazardního a sexuálního průmyslu, informovala Sophia Yan, která pracuje jako zahraniční reportérka v Pekingu pro americkou televizi CNBC.

Fanoušci Slavie ale mohou být podle ředitele komunikace CEFC pro Evropu Pavla Bednáře v klidu. "Majitelé CEFC plně respektují rozhodnutí Státní rady Čínské lidové republiky k regulaci rizikových investic, avšak investice společnosti do fotbalového klubu SK Slavia Praha není zařazena do této kategorie. Investice byla uskutečněna v racionální výši a jako součást projektu společenské odpovědnosti CEFC v České republice."

Čínská vláda naopak na konci minulého týdne tamním firmám znovu doporučila investovat do projektu obnovené hedvábné stezky (One Belt, One Road), kterou představila Čína v květnu letošního roku. Nejlidnatější země na světě by měla do tohoto projektu investovat zhruba 100 miliard dolarů (2,214 bilionu korun).

Slavia součástí projektu století

Primárním cílem hedvábné stezky, kterou čínský prezident Si Ťin-pching nazval projektem století, je propojení Asie, Evropy, Středního východu a Afriky logistickou a dopravní sítí. "SK Slavia Praha a získané zázemí v podobě Eden Arény jsou zařazeny jako součást iniciativy One Belt, One Road. Od dubna 2018 se Slavia Praha stane mládežnickým výcvikovým centrem pro přípravu čínských mládežnických reprezentací U17-U20 pro olympijské hry v roce 2024," prozradil Pavel Bednář.

Ostatně Čína neponechává s výhledem na hry v Paříži nic náhodě. Současný čínský národní fotbalový tým do dvaceti let dokonce od letošní sezony hraje čtvrtou německou ligu. Číňanům se ale body do tabulky Regionální ligy Jihozápad nezapočítávají. Čínská reprezentace doplňuje devatenáctičlennou tabulku, aby v každém kole odehrály všechny týmy zápas.

Agentura AP informovala, že se čínská vláda rozhodla, aby tamní firmy investovaly hlavně do sektorů, které prospívají národním hospodářským a strategickým cílům. A právě jeden strategický může být úspěch na olympijských hrách za osm let, na které se budou čínští fotbalisté připravovat v Edenu.

Naopak mezi hospodářské cíle země zřejmě nepatří nákup fotbalového giganta, milánského AC. Bývalý majitel klubu Silvio Berlusconi sice už společnosti Sino-Europe Sports Investment Management Changxing klub prodal, ale nový čínský majitel si nemohl dovolit větší investice do posil. AC Milán tak nové hráče nakoupil na dluh (více ZDE).

O kina a kasina čínská vláda nestojí

Opatření čínské vlády se do velké míry týkají také konglomerátu Dalian Wanda Group. Majitel společnosti, která se pyšní titulem největšího světového provozovatele kin, Wang Ťien-lin je považován za nejbohatšího člověka Asie.

Společnost Wanda koupila v roce 2015 pětinu španělského Atlética Madrid. Navíc nový stadion "Los Indios", na kterém se tým okolo Antoina Griezmanna představí poprvé ve 4. kole letošní sezony, se bude jmenovat Wanda Metropolitano.

O tom, že čínské firmy už tolik neinvestují mimo domácí trh, svědčí i výzkum analytické společnosti Dealogic, který potvrzuje, že se čínské zahraniční investice snížily oproti minulým letům v průběhu první poloviny letošního roku o 40 %.