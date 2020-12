Chybující Dočkal? O střídání jsem nepřemýšlel, terén byl těžký, hájil Kotal kapitána

Fotbalová Sparta po porážkách v derby a v Evropské lize bodovala a vrátila se na druhé místo tabulky Fortuna:Ligy. Na Slovácku nedominovala, ale dokázala otočit vývoj utkání a tři body vybojovat, což po utkání ocenil trenér Václav Kotal.

Letenským se přitom v úvodu utkání připomněl scénář venkovních utkání z minulé sezony. Po jejich nepříliš dobrém vstupu se prosadil domácí Václav Jurečka. Sparta je ovšem v tomto ročníku jiná a řadu utkání dokázala otočit.

To se hostům podařilo i v Uherském Hradišti. Na Jurečkův gól do dvou minut odpověděl Lukáš Juliš a vrátil hosty rychle do hry. V prvním poločase ovšem vyprodukovali jedinou střelu na branku a shazovaly je i četné chyby kapitána Bořka Dočkala.

Ten nakonec odehrál celý zápas. "O stažení Dočkala jsem nepřemýšlel. Chyby dělá každý a Dočkal je zkušený hráč. Věřím, že na jeho výkonu nezanechá stopy, že pokazil pár míčů," odmítl po zápase Kotal.

Kapitána týmu hájil, přestože odehrál už několikátý velmi špatný zápas. "Terén byl strašně těžký, což je pro hráče vždycky problém. Kontrola míče byla hodně složitá," tvrdil kouč Pražanů. "Je extrémně tvrdý, doma na Letné jsme zase zvyklí na extrémně měkký povrch," vysvětlil.

Kotal si především cenil zisku tří bodů, současně výkon Sparty nehodnotil negativně. "Špatný výkon? Dali jsme víc gólů než domácí, máme tři body. Chtěli jsme trpělivě kombinovat a to se nám celkem dařilo," poodhalil taktický plán.

Nakonec Sparta těžila z akcí po pravé straně, kdy si do vápna seběhl David Pavelka a střelou k tyči v 84. minutě rozhodl o výhře. Předtím ovšem musel vytáhnout skvělý zákrok Florin Nita proti domácímu Janu Kalabiškovi po jednom z mnoha centrů do vápna hostů.

"Neřekl bych ale, že centry soupeře byly špatně bráněné. Věděli jsme o tom, že přenáší míče na obránce. Myslím si, že jsme to zvládali, správně jsme se přesouvali," chválil defenzivní část hry Sparty.

Ta si ziskem tří bodů udržela druhé místo v tabulce. "Každého vítězství si ceníme, obzvlášť tady na Slovácku. Stoprocentně to bude těžký soupeř pro každého. Navíc po porážkách se Slavií nebo Milánem mužstvo výhru potřebovalo," těšilo ho.

Před koncem podzimní části sezony ještě Spartu čekají zápasy s Pardubicemi (doma), Opavou (venku) a Libercem (doma).