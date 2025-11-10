Česká liga

Fanoušci mě tady milují, smál se Chorý v Plzni. V týdnu byl mimo, ale vrátil se včas

před 2 hodinami
Slávistický fotbalista Tomáš Chorý prožil ve šlágru 15. kola první ligy v Plzni déjá vu. Třicetiletý útočník dal i v druhém utkání na stadionu svého bývalého klubu dvě branky, jimiž pomohl Pražanům k vítězství 5:3.
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý | Foto: Reuters

Český reprezentant si vyhecovaný zápas navzdory nepříjemnému přijetí od některých domácích fanoušků užíval, podobně vyhecované souboje prý miluje. Řekl to na tiskové konferenci.

V únoru v prvním duelu na stadionu svého bývalého klubu pomohl Slavii k vítězství 3:1 a podobný kousek zopakoval i nyní.

"Je to trošku déjá vu, je to zajímavé. Samozřejmě se sem moc rád vždy vracím, ať už v roli soupeře nebo jinak. Znám tady spoustu lidí, hodně jsem se sem těšil. Bohužel fanoušky samozřejmě neovlivním, ale jsem moc rád, že jsem zase mohl hrát v Doosan aréně. Že jsem dal dva góly, to je samozřejmě jenom třešnička na dortu," prohlásil Chorý.

Branky proti bývalému klubu nijak výrazně neslavil a gestem se omluvil.

"Vždy když tady hraju, cítím na sobě, že mám k Plzni obrovský respekt. Ať už k lidem tady, co jsou v klubu, nebo k hráčům, které znám. Samozřejmě někdy na sebe křičíte až za hranou. Zítra se potkáte s těmi kluky na reprezentaci, podáte si ruce a je to pryč," konstatoval Chorý.

Někteří domácí fanoušci mu přestup k rivalovi z Edenu, kam zamířil vloni v létě, stále nemohou zapomenout.

"Fanoušci mě tady milují. Křičí na mě, ale musím říct, že jsem vůči tomuhle odolný a asi mi to i pomáhá k lepším výkonům. Jak na mě křičí, vlastně jsem si to víceméně spíš užíval, než abych byl nějaký naštvaný," řekl Chorý s úsměvem.

"Takže to bylo hezké a vždy se sem rád vrátím. Fanoušky neovlivním, ale vím, co si o mně myslí lidi uvnitř klubu, jak v Plzni, tak ve Slavii. Vědí, co pro ten tým vždy udělám," doplnil zkušený útočník.

Na přelomu poločasů zaznamenal druhou a čtvrtou branku Slavie. Oba góly přezkoumával videorozhodčí.

"Můžeme se bavit o ofsajdech, o rukách. Každý gól je kontrolovaný, je jedno, jak padne. Takže v první fázi velká radost, pak se musíte uklidnit, jestli to bude platit," řekl Chorý.

"Při prvním gólu to na bránu šlo, nevím, jestli by to Jedla (Martin Jedlička) měl. Sampson (Dweh) takhle chodí do skluzů, Jindra Staněk tady takhle taky dostal pár gólů. Trocha štěstí. U druhého gólu jsem si hlídal ofsajd a dobíhal jsem střelu, jak nás upozorňoval trenér brankářů Štěpán Kolář. Věděl jsem, že to budu utahovat na zadní tyč," doplnil.

Plzeňský trenér Martin Hyský si nebyl jistý, zda měl gól na 1:4 platit. Přemítal, zda Chorý nestál v úvodu akce v ofsajdu.

"Nechci moc mluvit o rozhodčím, myslím, že si to můžete prohlídnout. Jsem zvědavý na to, jak komise (rozhodčích) vyhodnotí hlavně třeba ten čtvrtý gól. Myslím si, že po nákopu Staňka byl Chorý v ofsajdu a video se k tomu vůbec nevrátilo," podotkl Hyský.

Chorý do zápasu vůbec nemusel nastoupit, v úterním duelu Ligy mistrů proti Arsenalu kvůli zranění předčasně vystřídal.

"Měl jsem zdravotní problém, dlouho se mi nestalo, abych si musel říct o střídání. Nemohl jsem se vůbec rozběhnout. Až do včerejška jsem byl v péči doktorů a fyzioterapeutů, kteří mi pomohli, abych se mohl vrátit. Absolvoval jsem trénink a rozhodl se, že do zápasu půjdu," přiblížil Chorý.

Jeho tým odskočil Plzni v tabulce na osm bodů a vede soutěž o dva body před Spartou a Jabloncem.

"Je to důležité stejně jako každý zápas. Je jedno, jestli je to tady nebo ve Zlíně. Liga je vyrovnaná, každý zápas je hrozně náročný. Jsme hrozně rádi za tři body tady. Plzeň se do utkání vrátila, ale pátým gólem jsme je zase sekli. Jsem moc rád, že jsme to dnes zvládli a jsme v tabulce tam, kde jsme," dodal Chorý.

 
