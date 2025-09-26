Dejte mu červenou, žádali hráči. Chorý chytil soupeře za zadek, pak mu šlápl na ruku

Česká liga

Útočník Tomáš Chorý byl po čase znovu ústřední postavou fotbalistů Slavie. Poté, co mu skončil disciplinární trest na šest zápasů, rozhodl dvěma góly ligové pražské derby s Duklou, v němž obhájci titulu zvítězili 2:0. Třicetiletý reprezentant však také předvedl i dva sporné zákroky a obdržel žlutou kartu.
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý | Foto: Milan Kammermayer

Slávisté jsou s urostlým útočníkem na hrotu mnohem silnější než bez něj. "Chorý je takový ten ‚Target Man‘. Každý ho trefuje, on si umí najít míč ve vápně, je velmi složité ho ubránit. Velmi silný, kvalitní útočník, který umí dávat góly. Ne nadarmo je tady a v reprezentaci, my jsme s ním měli samozřejmě problémy," uvedl trenér Dukly David Holoubek.

Chorý byl k dispozici již v úterý v pohárovém utkání v Brozanech, ale ze zdravotních důvodů tam zůstal jen na lavičce. Proti Dukle vyběhl na trávník od vyloučení na Slovácku v lize poprvé. Dvakrát se trefil již do přestávky, poprvé po rohovém kopu a podruhé proměnil penaltu. "Hrál za nároďák a v Lize mistrů s Bodö/Glimt, pauza tedy nebyla tak velká. Chuť na něm byla znát," kvitoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Rodák z Olomouce si odpykal trest za nesportovní úder pěstí do rozkroku protihráče. Před nominací na zářijový sraz s ním nezvyklé provinění probral i generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. "Nechci ho omlouvat, ale Tomáš má naše pochopení. Bylo to myslím jeho první vyloučení a věřím, že už se to nestane," řekl Nedvěd, když trenér Ivan Hašek útočníka povolal do národního týmu.

Chorý však způsobil hned při svém návratu další rozruch. Televizní kamery zachytily, jak v úvodu zápasu po pádu na zem chytil za zadek obránce Jaroslava Svozila. Za stavu 1:0 pak stejnému hráči šlápl na ruku, když ležel za autovou čárou. Nejblíže stojící hráči Dukly volali po vyloučení, rozhodčí Dalibor Černý udělil Chorému jen žlutou kartu.

"Já jsem to neviděl. Nevím, jak to mají ostatní trenéři, ale já nemám kde na to na lavičce koukat," řekl Holoubek. "Ani já jsem to ještě neviděl. Asi podle pravidel žlutá karta, ale nedokážu říct, jestli byla dostačující," uvedl na tiskové konferenci záložník Marcel Čermák.

Trenéři museli Chorého zase mírnit. "Se žlutou kartou se může stát cokoliv, ale jeho přítomnost je pro tým důležitá. Pomohl nám stejně jako Provod a Douděra, tedy tři hráči, kteří nemohli nastoupit minule v Liberci," vyzdvihl Trpišovský.

"Je znát, když je Tomáš na hrotu. Je to dvoumetrové hovado, hraje se na něj při rozehrávce dobře. Všichni naši útočníci ale mají způsob hry podobný, zapřou se o hráče a my je nahoře najdeme. Když jsme pod tlakem, hodně nám to pomáhá," dodal s úsměvem brankář Jakub Markovič, který zastoupil nemocného Jindřicha Staňka.

 
