Česká liga

Chorý měl být vyloučen. Za sahání na zadek soupeře ale kartu chybně nedostal

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý měl v ligovém utkání s Duklou dostat ne jednu, ale dvě žluté karty. Uvedla to komise rozhodčích v komuniké po dnešním zasedání. Útočník, který malé pražské derby dvěma góly rozhodl, tak měl být podle komise vyloučen.
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý | Foto: Reuters

Chorý se přitom objevil v ligovém utkání poprvé od doby, co si odpykal disciplinární trest na šest zápasů za nesportovní úder pěstí do rozkroku brankáře Milana Heči na Slovácku.

Oba hráči tehdy leželi na trávníku a něco velmi podobného Chorý zopakoval hned v 6. minutě pátečního derby. Jaroslava Svozila z Dukly chytil za zadek.

Sudí Dalibor Černý nechal zákrok bez povšimnutí. "Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za nesportovní chování vůči soupeři. Rozhodčí situaci nemohl ze svého postavení vidět. Nejednalo se o přestupek na udělení červené karty, VAR (Pavel Orel) správně neintervenoval," uvedla komise.

Třicetiletý rodák z Olomouce ve 24. minutě po rohu otevřel skóre. Následovala další kontroverze se Svozilem. Chorý na zemi ležícímu soupeři šlápl na ruku.

"Rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za neúmyslné šlápnutí na ruku soupeře," posoudila komise.

Chorý tak měl být správně po druhé žluté kartě vyloučen. Mohl ale hrát dál, před přestávkou si z penalty připsal druhý gól v utkání a bude moci nastoupit v příštím kole v derby na Spartě.

Posuzovaly se také dva momenty z utkání, v němž Plzeň překvapivě podlehla Zlínu 0:1. Prvním byla penalta pro Viktorii, kterou Stanislav Volek nařídil za zákrok Jakuba Koláře na Rafiua Durosinmiho. Podle komise správně, protože zlínský obránce svojí levou nohou podrazil plzeňského útočníka.

Penaltu zahrával sám Durosinmi a mohl z ní tři minuty po inkasované brance vyrovnat, ale trefil jen tyč. V 64. minutě pak Volek podle komise správně druhý pokutový kop pro Viktorii už nenařídil, protože Michal Fukala padajícího Denise Višinského nefauloval.

 
Mohlo by vás zajímat

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Plzeň je bez kouče, Koubek po neúspěších a blamáži s nováčkem skončil. Přijde Hyský?

Plzeň je bez kouče, Koubek po neúspěších a blamáži s nováčkem skončil. Přijde Hyský?

Blamáž před nejbohatším Čechem. Plzeň utrpěla další ránu, doma prohrála se Zlínem

Blamáž před nejbohatším Čechem. Plzeň utrpěla další ránu, doma prohrála se Zlínem

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti
Chance Liga Fotbal sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 35 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce
Hudba

„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

Známka se tiskne na speciální samolepicí papír určený hlavně pro sběratele, který se dá dobře odlepit nad párou.
před 45 minutami
Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid
Zahraničí

Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

Ministr potvrdil, že španělská vláda se snaží dohodnout s americkými úřady, aby se americká letadla se zbraněmi základnám ve Španělsku vyhnula.
před 1 hodinou
Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů
0:22
Zahraničí

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Válečný zpravodaj David Axe popisuje, jak se z operátorů dronů a raketových posádek staly nejdůležitější cíle války.
před 1 hodinou
Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy
Film

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Devítidílná série s názvem TO: Vítejte v Derry je prequelovým pokračováním slavného hororového příběhu IT. Má být děsivější než předchozí adaptace.
před 1 hodinou
Magazín

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost
Prohlédnout si 9 fotografií
Smrtelně jedovatá muchomůrka jízlivá (Amanita virosa).
Pečárka zápašná (Agaricus xantodermus). Jedovatá, patrné rychlé žloutnutí na bázi třeně po poranění. Páchne po fenolu, připomíná nemocniční odér dezinfekce.
před 1 hodinou
Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla
Fotbal

Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Bývalý fotbalista Ivan Hodúr, který působil i v Česku a doplatil na skandál s ovlivňováním zápasů, se rozpovídal o svém současném životě.
Další zprávy