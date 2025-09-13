Česká liga

Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru

před 13 hodinami
Po necelém roce o sobě opět dali důrazně vědět slávističtí fanoušci. Na zápas fotbalové ligy proti Karviné si připravili celostadionové choreo, které spustili těsně před úvodním hvizdem. Podívejte se na představení, které pochází z dílny proslulé Tribuny sever, po kterém následovala výhra domácích 3:1
Choreo v utkání Slavia - Karviná
Choreo v utkání Slavia - Karviná | Foto: ČTK

Už se z toho pomalu stává tradice. Loni slávističtí fans oslavili choreem 132. výročí založení klubu a také den válečných veteránů. Po necelém roce přijela Karviná znovu a tribuny stadionu v Edenu se opět zapojily do masové akce. A výsledek opět stál za to. 

Už po dvou minutách od výkopu Chytil vypálil z voleje do náruče gólmana Lapeše. Na opačné straně se Singhateh zbavil domácího kapitána Holeše a Zima zblokoval jeho ránu nad břevno.

Vršovičtí udeřili v 19. minutě po rychlém přečíslení. Fleišman ztratil míč, Hašiokův centr přizvedl Krčík a Chytil na zadní tyči snadno doklepl balon do branky. Šestadvacetiletý útočník skóroval ve druhém kole po sobě a proti Karviné se v ligové kariéře trefil pošesté, spolu s Mladou Boleslaví jde o jeho druhého nejoblíbenějšího soupeře. Lepší bilanci o jeden gól má už jen s Bohemians.

Tým trenéra Trpišovského šel za zvýšením náskoku, Lapeš ale vychytal Provoda i Prekopa a dorážku Chaloupka zastavil Labík. V 38. minutě stoper Chaloupek zakončil z vápna těsně vedle. Vyrovnat mohl Gning, jehož hlavičku gólman Staněk s obtížemi vytáhl.

Krátce po vypršení nastavení úvodního dějství už hosté nečekaně udeřili. Štorman napřáhl z přímého kopu ze zhruba 20 metrů a nechytatelnou ranou do horního rohu nedal Staňkovi šanci. Slovinský záložník se v ligové sezoně trefil už potřetí a potvrdil skvělou kopací techniku, z podobné standardní situace rozhodl i o červencové výhře v Hradci Králové.

Po změně stran mohli hosté otočit stav, Krčík ale na zadní tyči těsně nedosáhl na Singhatehovu střílenou přihrávku. V 63. minutě málem Chytil vrátil Slavii vedení, Lapeš však jeho hlavičce zabránil v cestě do sítě. Starosti mu poněkud nečekaně nadělala následná Provodova střela.

Stupňující tlak přetavili domácí v druhý gól. Na konci rychlé kombinace se balon dostal ke střídajícímu Vorlickému, který v 67. minutě střelou na zadní tyč překonal Lapeše. Zároveň se dočkal první ligové branky. Pojistku měl na noze Zafeiris, zamířil však do tyče a střídající Moses přestřelil.

V 86. minutě Camara zastavil před vápnem unikajícího Provoda a hlavní sudí Volek ho vyloučil. V závěru normální hrací doby překonal Vorlický nepříliš důraznou střelou k tyči Lapeše a připsal si druhý gól v utkání. Záložník Slavie však překvapivě nefiguruje na soupisce pro Ligu mistrů.

Vršovičtí potvrdili, že na Karvinou umějí. V lize s ní bodovali pošestnácté z dosavadních 17 duelů. Doma v nejvyšší soutěži červenobílí prohráli jediné z posledních 58 utkání a zvítězili tam ve 24 z minulých 25 zápasů.

8. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - MFK Karviná 3:1 (1:1)

Branky: 67. a 90. Vorlický, 19. Chytil - 45.+3 Štorman. Rozhodčí: Volek - Nádvorník, Žurovec - Ochotnický (video). ŽK: Vorlický, Oscar - Gning. ČK: 86. Camara (Karviná). Diváci: 19.309.

Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek (60. Vorlický) - Hašioka (59. Douděra), Zafeiris, Oscar, Zmrzlý (90.+1 Mbodji) - Provod - Chytil (78. Moses), Prekop (59. Kušej). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Lapeš - Chytrý, Camara, Krčík, Fleišman (83. Křišťan) - Štorman, Labík - Ayaosi, Samko (72. Fiala), Singhateh (83. Condé) - Gning (72. Ezeh). Trenér: Hyský.

Tabulka:

1. Slavia 8 6 2 0 18:6 20
2. Sparta 7 6 1 0 16:7 19
3. Plzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. Jablonec nad Nisou 7 4 3 0 9:3 15
5. Zlín 8 4 2 2 11:9 14
6. Olomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. Karviná 8 4 0 4 13:11 12
8. Liberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Dukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians 1905 6 2 1 3 4:8 7
11. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. Hradec Králové 7 1 3 3 8:11 6
13. Slovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. Ostrava 6 1 1 4 4:7 4
15. Teplice 7 1 0 6 8:16 3
16. Pardubice 6 0 2 4 6:15 2
 
