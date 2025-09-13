Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru

Už se z toho pomalu stává tradice. Loni slávističtí fans oslavili choreem 132. výročí založení klubu a také den válečných veteránů. Po necelém roce přijela Karviná znovu a tribuny stadionu v Edenu se opět zapojily do masové akce. A výsledek opět stál za to.
Už po dvou minutách od výkopu Chytil vypálil z voleje do náruče gólmana Lapeše. Na opačné straně se Singhateh zbavil domácího kapitána Holeše a Zima zblokoval jeho ránu nad břevno.
Vršovičtí udeřili v 19. minutě po rychlém přečíslení. Fleišman ztratil míč, Hašiokův centr přizvedl Krčík a Chytil na zadní tyči snadno doklepl balon do branky. Šestadvacetiletý útočník skóroval ve druhém kole po sobě a proti Karviné se v ligové kariéře trefil pošesté, spolu s Mladou Boleslaví jde o jeho druhého nejoblíbenějšího soupeře. Lepší bilanci o jeden gól má už jen s Bohemians.
Tým trenéra Trpišovského šel za zvýšením náskoku, Lapeš ale vychytal Provoda i Prekopa a dorážku Chaloupka zastavil Labík. V 38. minutě stoper Chaloupek zakončil z vápna těsně vedle. Vyrovnat mohl Gning, jehož hlavičku gólman Staněk s obtížemi vytáhl.
Krátce po vypršení nastavení úvodního dějství už hosté nečekaně udeřili. Štorman napřáhl z přímého kopu ze zhruba 20 metrů a nechytatelnou ranou do horního rohu nedal Staňkovi šanci. Slovinský záložník se v ligové sezoně trefil už potřetí a potvrdil skvělou kopací techniku, z podobné standardní situace rozhodl i o červencové výhře v Hradci Králové.
Po změně stran mohli hosté otočit stav, Krčík ale na zadní tyči těsně nedosáhl na Singhatehovu střílenou přihrávku. V 63. minutě málem Chytil vrátil Slavii vedení, Lapeš však jeho hlavičce zabránil v cestě do sítě. Starosti mu poněkud nečekaně nadělala následná Provodova střela.
Stupňující tlak přetavili domácí v druhý gól. Na konci rychlé kombinace se balon dostal ke střídajícímu Vorlickému, který v 67. minutě střelou na zadní tyč překonal Lapeše. Zároveň se dočkal první ligové branky. Pojistku měl na noze Zafeiris, zamířil však do tyče a střídající Moses přestřelil.
V 86. minutě Camara zastavil před vápnem unikajícího Provoda a hlavní sudí Volek ho vyloučil. V závěru normální hrací doby překonal Vorlický nepříliš důraznou střelou k tyči Lapeše a připsal si druhý gól v utkání. Záložník Slavie však překvapivě nefiguruje na soupisce pro Ligu mistrů.
Vršovičtí potvrdili, že na Karvinou umějí. V lize s ní bodovali pošestnácté z dosavadních 17 duelů. Doma v nejvyšší soutěži červenobílí prohráli jediné z posledních 58 utkání a zvítězili tam ve 24 z minulých 25 zápasů.
8. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - MFK Karviná 3:1 (1:1)
Branky: 67. a 90. Vorlický, 19. Chytil - 45.+3 Štorman. Rozhodčí: Volek - Nádvorník, Žurovec - Ochotnický (video). ŽK: Vorlický, Oscar - Gning. ČK: 86. Camara (Karviná). Diváci: 19.309.
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek (60. Vorlický) - Hašioka (59. Douděra), Zafeiris, Oscar, Zmrzlý (90.+1 Mbodji) - Provod - Chytil (78. Moses), Prekop (59. Kušej). Trenér: Trpišovský.
Karviná: Lapeš - Chytrý, Camara, Krčík, Fleišman (83. Křišťan) - Štorman, Labík - Ayaosi, Samko (72. Fiala), Singhateh (83. Condé) - Gning (72. Ezeh). Trenér: Hyský.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2.
|Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4.
|Jablonec nad Nisou
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5.
|Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6.
|Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7.
|Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9.
|Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14.
|Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15.
|Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2