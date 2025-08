Chorého zkrat nás oslabí, přijde vysoký trest, ví Trpišovský. Zápas prý neměl kvalitu

Upracovaný výkon Slavie vedoucí k výhře 1:0 na Slovácku poznamenala kaňka z nastavení. Tomáš Chorý tam po dopadu na zem v souboji praštil rukou mezi nohy gólmana Milana Heču. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský po zápase třetího kola domácí soutěže neskrýval zklamání, i když jeho tým nakonec po vychytané penaltě udržel tři body.

Běžela pátá minuta nastavení, když Slovácko kopalo poslední rohový kop, na který se vydal i gólman domácích. Do malého vápna se logicky natlačil i jeden z nejvyšších mužů na hřišti Tomáš Chorý, ale po strkanici se ocitl na zemi.

Po výskoku k hlavičce na něm přistál i Heča a útočník Slavie to neunesl a praštil soupeře rukou mezi nohy.

Výsledkem byla červená karta a pokutový kop pro tým z Uherského Hradiště. Hostující gólman Jindřich Staněk ale Vlastimila Daníčka vychytal a Slavia si i tak odvezla všechny tři body.

"Nevím, co o zápase říct. Kromě emocí neměl kvalitu, fotbalu tam bylo pomálu, hlavně v první půli není co hodnotit. Náš výkon nebyl moc dobrý, až ve druhé půli jsme byli nebezpečnější. Celkově jsme šťastní za to, že máme tři body z horké půdy," nechal se slyšet trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Ze ztráty hlavního útočníka byl i přes výhru evidentně zklamaný.

"Chorého zkrat jsem na první pohled neviděl, přes celé hřiště to nejde. Jestli ten verdikt byl takový, tak se tam muselo něco stát. Čeká ho trest, bude to oslabení i pro nás, musíme si s tím poradit," dodal.

Naznačil, že bez hrotového forvarda si bude muset poradit hned v několika zápasech.

"Očekávám vysoký trest. Musíme hledat náhradu, ale asi si budeme muset poradit z vlastních zdrojů. Víme, že sezona je dlouhá, po hráči se rozhlížíme a máme tipy na takové typy, které v kádru nemáme. Teď se hledání zintenzivní. Budeme o tom diskutovat, taková věc se řeší dlouhodobě," řekl Trpišovský.

Nadšený nebyl ani trenér domácích jehož tým byl blízko cenného bodu proti loňskému šampionovi.

"V závěru jsme měli nejlepší pasáž, hráli jsme nátlakově, vše vyústilo do penalty v nastavení. Daníček byl v předchozích ligových zápasech stoprocentní, ale penaltu už nedali lepší hráči. Musíme si vzít ze zápasu poučení a pracovat na tom, co nás trápí," krčil rameny Jan Kameník.

Především za první poločas ale musí své svěřence pochválit, protože skvělou obranou dokázali hosty vymazat.

"Dobře jsme se pohybovali a eliminovali jsme Slavii. Ale zase jsme ztráceli v ofenzivě, bylo tam málo centrů, málo nákopů, málo střel i odvahy. Nástup Slavie do druhé půle byl enormní, hodně jsme se bránili. Tlak gradoval po situaci, kterou jsme nezvládli a inkasovali jsme gól," uznal Kameník.