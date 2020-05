Chlapi chtějí pivo a fotbal. Rada se trefil, návrat kopané je návratem k normálu

Restart. Klíčové slovo českého fotbalu v posledních týdnech. Obnovení profesionálních lig ovšem není jen sportovní událostí. Je i signálem, který má širší společenský přesah. Život se vrací k normálu. Zároveň ukazuje, jak může nový normál vypadat.

Jak se plní zahrádky hospod, restaurací a kaváren, vrací se zároveň život i na fotbalové trávníky. Už v pondělí bude pokračovat regulérním kolem druhá nejvyšší soutěž zápasem mezi Duklou a Jihlavou, o den později začne i nejvyšší Fortuna:Liga.

Její ostrý start už o víkendu předznamenala dvakrát odložená dohrávka Teplic s Libercem. Zápas sice provázela některá absurdní opatření, trenéři například nesměli o poločasech do kabiny, hráči nastupovali v rouškách, ale lze čekat, že podobných roztodivností bude ubývat a nová pravidla fotbalu a sportu obecně se začnou standardizovat.

Liga je zkrátka tady, i když fanoušci si ji budou moci vychutnat jedině od televizních obrazovek.

Na fotbal bez diváků si nejspíš budeme muset zvyknout. Přestože například Bohemians koketují s myšlenkou, že na stadion budou pouštět fanoušky po menších skupinách tak, aby se vždy vešli do limitu stanoveného pro konání hromadných akcí, na většině stadionů bude prázdno minimálně do konce rozehrané sezony.

A jak před dvěma týdny upozornil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda: Je seriózní uvažovat, že dvacetitisícový stadion neuvidíme třeba do konce roku.

Vše bude samozřejmě záviset na vývoji epidemie a souvisejících opatření proti koronaviru, zřejmé ale je, že návrat k plným stadionům bude i při nejlepší vůli z pohledu fanouška pozvolný, nejistý a komplikovaný. Lze předjímat, že každé rozvolnění s sebou zároveň ponese nové nároky na chování diváků na stadionech a ponese s sebou i nová opatření, do té doby nepředstavitelná.

Návrat fotbalu je důležitou součástí návratu do normálního života po dvou měsících výjimečného stavu v duchu slov fotbalového poetika Petra Rady. "Chlapi prostě chtějí pivo a fotbal. Tak to bylo, je a bude. Bez fotbalu nemůžeme být. Chlapi, kteří chodí do práce, si mají o čem vyprávět. U toho i dají pivo, panáka, kafe, vsadí si a jede to."

Zároveň je ale z popisovaných opatření zřejmé, že tento normál bude na hony daleko od toho, co jsme ve sportu za normální považovali ještě před půl rokem.

V kulisách ztichlých stadionů budou vzduch rozrážet jen pokyny trenérů a pokřikování hráčů. Fanouškům bude chybět bezprostřední zážitek, budou odkázaní na televizní obrazovky.

Nový standard ale přinese nová témata a emoce z fotbalu nezmizí. Pán Bůh nadělil nám kopanou, zpívá se v jedné písni.