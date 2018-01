Chci už jenom útočníka, prioritou je Tecl, vyhlásil kouč Slavie Trpišovský

před 5 hodinami

Červenobílí budou usilovat o to, aby se Stanislav Tecl vrátil z hostování v Jablonci už v zimě. Pokud neuspějí, rozhlédnou se jinde.

Praha - Fotbalová Slavia Praha v zimní pauze angažovala už tři velké posily do defenzivy a momentální prioritou pro nového trenéra Jindřicha Trpišovského je získat útočníka Stanislava Tecla z Jablonce, kde měl do konce sezony hostovat. Další příchody už úřadující český mistr v zimní přestávce neplánuje.

"Pro nás je teď priorita Standa Tecl, kterého jsme chtěli už dříve. Ale byli tu čtyři útočníci a Standa chtěl být na hrotu, tak jsme respektovali dohodu, která byla s Jabloncem. Bohužel u Murise Mešanoviče se znovu obnovilo zranění, které měl z podzimu. Navíc rezonance odhalila vážnější problém, celou jarní část stoprocentně nebude," řekl Trpišovský.

Věří, že se Slavia dohodne s Jabloncem, kde je Tecl na hostování. "Řeší to Honza Nezmar. Vztahy mezi kluby jsou dobré, tak věřím, že dojde k dohodě. Standa je první volba. Chtěli jsme ho už předtím, myslím, že by se do našeho fotbalu hodil, ve Slavii už navíc byl. Pokud by to nevyšlo, pak bychom se teprve rozhlíželi někam jinam," uvedl Trpišovský.

Slavii už v minulých dnech posílil stoper Lukáš Pokorný a dnes nastoupil za červenobílé v prvním zápase v přípravě se Žižkovem. "Hrál velice dobře, ze stoperů byl asi nejkonstruktivnější. Prvních pět minut se trošku hledal, byl nervózní. Pak se do toho dostal. Je výhoda, že ten náš fotbal zná. Ví, kam hráči mají nabíhat. Byl silný v soubojích. Na to, že je tu s námi pět dní, to zvládl dobře," uvedl Trpišovský.

Dalšími posilami do defenzivy budou Ondřej Kúdela a brankář Ondřej Kolář, kteří v minulosti rovněž pod Trpišovským hráli v Liberci. "Sháněli jsme doplnění tohoto postu, protože to pro nás bude hodně důležité na rozehrávku, práci za obranou. Jak gólman, tak ten stoper. Navíc Ondra Kúdela je univerzál, je schopen taky hrát jak na kraji obrany, tak ve středu zálohy. Bylo nejdůležitější, že (ten náš) fotbal znají," řekl kouč.

Vedle Tecla už Slavia další zimní posily neplánuje. "Jedinou aktivitou je případné doplnění o jednoho útočníka, protože některá utkání jarní části bychom chtěli absolvovat se dvěma útočníky, takže čtyři na to budou potřeba. Když se nám podaří doplnit tým o Standu, s přestupy asi skončíme. Muselo by se stát něco nepředvídatelného, aby se to změnilo," řekl trenér.

Přestože Slavia koupila dva stopery, neplánuje, že by někdo ze středních obránců odešel. "Chtěli bychom pokračovat v tomhle složení. U Michala Frydrycha chceme, aby alternoval na postu pravého obránce. Simon Deli zatím odtrénoval všechno, vypadá dobře, ale vnímáme, že vloni odehrál asi 30 procent utkání, byl neustále zraněný. Navíc je ve vzduchu pořád hrozba nějakého odchodu, takže naše doplnění je dostatečné. V tuhle chvíli máme čtyři stopery, ti si to rozdají ve čtyřech utkáních na soustředění Dubaji. Chtěli bychom ten kádr zachovat," dodal Trpišovský.

Odejít by mohl brankář Jan Laštůvka, o kterého usiluje Ostrava. "Uvidíme, budeme o tom jednat. Je tam zájem ještě jednoho klubu. Laštůvka od nás má momentálně volno kvůli rodinným důvodům, takže to s ním budeme řešit v pondělí," dodal Trpišovský.