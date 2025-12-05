Česká liga

Teplice - Slavia 1:2. Místo klidného konce zápasu drama. Za domácí snížil Kozák

před 23 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání 18. kola fotbalové Chance Ligy mezi Teplicemi a Slavií Praha.
 
Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

Aktualizováno před 3 minutami
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami
Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie
Ostatní sporty

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Devatenáctiletý rychlobruslař ovládl v Heerenveenu závod na 10.000 metrů.
před 25 minutami
Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu
Evropský parlament

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Redakce mluvila s Christopherem Coakleym, členem komunikačního oddělení Evropského parlamentu, který se bojem s dezinformacemi zabývá.
před 35 minutami
Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka
Zahraničí

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Gang je podle vyšetřovatelů spojen s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.
před 45 minutami
Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci
Motorismus

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Kvalifikaci na rozhodující závod sezony F1 v Abú Zabí vyhrál.Max Verstappen v Red Bullu. Za ním skončili oba jezdci McLarenu - Norris a Piastri.
před 1 hodinou
Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil
Zahraničí

Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil

Střetu s policisty předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu ve Slovenské Ľupči kvůli tomu, že uvedený host porušil zákaz kouření.
Aktualizováno před 1 hodinou
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda
Domácí

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
