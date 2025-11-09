Česká liga

Sparta - Teplice 1:2. Šok v Praze, Radosta utekl a přiblížil Spartu dalšímu průšvihu

Sport Sport
Aktualizováno před 7 minutami
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Teplicemi.
 
Mohlo by vás zajímat

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos AC Sparta Praha FK Teplice

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Sparta - Teplice 1:2. Šok v Praze, Radosta utekl a přiblížil Spartu dalšímu průšvihu
Česká liga

ŽIVĚ
Sparta - Teplice 1:2. Šok v Praze, Radosta utekl a přiblížil Spartu dalšímu průšvihu

Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Teplicemi.
před 39 minutami
Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou
13:08
Zahraničí

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou

Před několika dny se válečná fotografka Jarmila Štuková vrátila z Pásma Gazy, kde viděla řádění Hamásu i to, jak v oblasti trpí civilisté.
před 51 minutami
Domácí

Vědci rozebrali naši druhou nejvzácnější památku. Maurův relikviář virtuálně

Vědci rozebrali naši druhou nejvzácnější památku. Maurův relikviář virtuálně
Prohlédnout si 21 fotografií
Maurův relikviář vznikl v první třetině 13. století, ale některé drahé kameny rytím ozdobili dávní umělci už mezi prvním a druhým stoletím před naším letopočtem.
Po obvodu ho zdobí 12 miniaturních a přitom monumentálně pojatých apoštolů. Na svou dobu mají zcela netypické živé výrazy a přirozená gesta. "V románské době, do které výroba relikviáře spadá, byla přitom obvyklá v gestech i výrazech spíše strnulost," vyzdvihuje neobvyklost výzdoby hlavní restaurátor Andrej Šumbera.
Aktualizováno před 1 hodinou
Konec nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Oslnil už gestem, pak zbláznil i hlasatele
Fotbal

Konec nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Oslnil už gestem, pak zbláznil i hlasatele

Kolikrát už ho odepisovali? Kolikrát vyhlašovali, že jeho čas skončil? Tomáš Souček vždy zas a znovu políbí znak West Hamu a vrhne se do války.
před 1 hodinou
Hůlka, Machálková a další pomohou Marušce dobročinným muzikálem k řidičáku
1:08
Kultura

Hůlka, Machálková a další pomohou Marušce dobročinným muzikálem k řidičáku

Aktuálně.cz přináší rozhovor s iniciátorkou muzikálových dobročinných koncertů Danielou Rázkovou a studentkou Maruškou Švárovou, které letos pomůže.
před 1 hodinou
Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak
Fotbal

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Fotbalisté Liberce rozstříleli v 15. ligovém kole Karvinou 6:0, dorovnali svou nejvyšší výhru v lize a v neúplné tabulce poskočili na páté místo.
před 2 hodinami
Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko
Hokej

Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko

Čeští hokejisté porazili v posledním utkání na Finských hrách v Tampere Švýcary 4:0.
Další zprávy