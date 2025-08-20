Česká liga

Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Aktualizováno před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
 
Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
