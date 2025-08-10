Česká liga

Sparta - Olomouc 0:0. Velká pomoc pro domácí, brankář Sigmy dostal červenou

Sport Sport
Aktualizováno před 5 minutami
Sledujte online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Sigmou Olomouc.
 
Mohlo by vás zajímat

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos AC Sparta Praha SK Sigma Olomouc

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Sparta - Olomouc 0:0. Velká pomoc pro domácí, brankář Sigmy dostal červenou
Česká liga

ŽIVĚ
Sparta - Olomouc 0:0. Velká pomoc pro domácí, brankář Sigmy dostal červenou

Sledujte online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Sigmou Olomouc.
Aktualizováno před 7 minutami
Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!
Domácí

Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!

Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá.
Aktualizováno před 1 hodinou
Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku
Fotbal

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 4. kole první ligy s Pardubicemi 1:1, Jablonec dokázal zvítězit nejtěsnějším rozdílem na hřišti Bohemians.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu
Zahraničí

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

Podle izraelského premiéra Hamás uměle vytváří nedostatek jídla a pomoci v Pásmu Gazy.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu
Fotbal

"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

Z úspěšného kladivářského týmu nezůstal kámen na kameni. Tomáš Souček bude po pěti a půl letech služebně nejstarším hráčem West Hamu United.
před 2 hodinami
Crystal Palace má další senzační pohár. Liverpoolu góly čerstvých posil nestačily
Fotbal

Crystal Palace má další senzační pohár. Liverpoolu góly čerstvých posil nestačily

Fotbalisté Crystalu Palace vyhráli poprvé v historii anglický Superpohár. Ve Wembley zdolali Liverpool 3:2 na penalty, utkání skončilo 2:2.
Další zprávy