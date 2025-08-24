Česká liga

Sparta - Dukla 1:2. Hosté překvapivě vedou, sudí nestačí rozdávat žluté karty

před 2 hodinami
Sledujte online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Duklou Praha.
 
před 1 hodinou
Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže.
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Menšík, Vondroušová i Valentová postoupili na US Open do druhého kola
Menšík, Vondroušová i Valentová postoupili na US Open do druhého kola

Bez zaváhání vstoupila do grandslamového US Open první trojice českých tenistů.
Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje
Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Tragická forma z jarní části minulého ročníku se v úvodu nové sezony Premier League ještě zhoršila. A to si fanoušci mysleli, že hůř už být nemůže.
EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert
EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

Aktuálně.cz přináší rozhovor se specialistou na kybernetickou bezpečnost Michalem Altairem Valáškem o kontroverzním "šmírovacím" návrhu EU.
Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek
Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek

Jiří Turek patří mezi klíčové postavy a propagátory nového cirkusu v Česku. Jeho nejvýznamnějším počinem je festival Letní Letná.
