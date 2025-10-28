Česká liga

Sparta - Bohemians 0:1. Pražské derby přerušuje video, platí až třetí gól zápasu

Sport Sport
před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Bohemians 1905.
 
Mohlo by vás zajímat

"Trenére, pokutu za vás zaplatíme." Fanoušci Slavie se složili Řehákovi na trest

"Trenére, pokutu za vás zaplatíme." Fanoušci Slavie se složili Řehákovi na trest

Komise rozhodčích chválí Starého, penaltu v Olomouci správně odvolal

Komise rozhodčích chválí Starého, penaltu v Olomouci správně odvolal

Slovácko si musí říci, kam míří. Teď to vypadá, že do druhé ligy

Slovácko si musí říci, kam míří. Teď to vypadá, že do druhé ligy

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos AC Sparta Praha Bohemians Praha 1905 derby

Právě se děje

Petr Pithart
Petr Pithart

Komentář: Pavel jako Havel a čtyři prezidentské omyly čelem k Rusku

před 1 hodinou
Sparta - Bohemians 0:1. Pražské derby přerušuje video, platí až třetí gól zápasu
Česká liga

ŽIVĚ
Sparta - Bohemians 0:1. Pražské derby přerušuje video, platí až třetí gól zápasu

Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Bohemians 1905.
před 1 hodinou
Vozík sjel z cyklostezky a přišel náraz. Brankář Interu Milán autem usmrtil invalidu
Fotbal

Vozík sjel z cyklostezky a přišel náraz. Brankář Interu Milán autem usmrtil invalidu

Úterní cesta na trénink se pro brankáře fotbalového Interu Milán Josepa Martíneze proměnila v horor.
před 2 hodinami
Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina
29:08
Domácí

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Těm, kdo mluví o cenzuře, jde jen o jedno, myslí si bývalý vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn.
před 2 hodinami
Unikátní video: americké letectvo zveřejnilo záběry z nitra hurikánu Melissa
Magazín

Unikátní video: americké letectvo zveřejnilo záběry z nitra hurikánu Melissa

Dechberoucí záběry přímo z oka hurikánu, který se řítí na Jamajku.
Aktualizováno před 2 hodinami
Sport

Pluskal byl jednou z hvězd "stříbrných hochů" z Chile a vynálezcem skluzu

Pluskal byl jednou z hvězd "stříbrných hochů" z Chile a vynálezcem skluzu
Prohlédnout si 40 fotografií
O jedinou branku utkání se postaral Adolf Scherer (vpravo), který takto překonal brankáře Gyulu Grosicse. Maďaři měli v zápase dost šancí na vyrovnání, ale později vyhlášený nejlepší brankář turnaje Viliam Schrojf byl neprůstřelný.
A tady už je momentka z finále mezi Československem a Brazílií, které se hrálo 17. června 1962 na národním stadionu v Santiagu de Chile. Brazílie byla tehdy nejlepším reprezentačním mužstvem světa.
Aktualizováno před 3 hodinami
Novináře z německého deníku Die Welt na Ukrajině zasáhl ruský dron, tři zranil
Zahraničí

ŽIVĚ
Novináře z německého deníku Die Welt na Ukrajině zasáhl ruský dron, tři zranil

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy