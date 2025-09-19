Česká liga

Slovácko - Sparta 0:0. Letenští se snaží odskočit Slavii v čele tabulky o tři body

Aktualizováno před 33 minutami
Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slováckem a Spartou Praha.
 
Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi
před 22 minutami
Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš si v příštím týdnu bere dovolenou. Oznámil to na svém facebooku.
Aktualizováno před 33 minutami
Slovácko - Sparta 0:0. Letenští se snaží odskočit Slavii v čele tabulky o tři body

před 37 minutami
Orchestr benátské operní scény Teatro La Fenice stávkoval proti jmenování mladé dirigentky Beatrice Veneziové hudební ředitelkou.
před 48 minutami
Každý třetí Čech má podle odhadů psa, na Kypru na jednoho člověka připadá jedna toulavá kočka.
Aktualizováno před 55 minutami
Stovky lidí se sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Obavy z destrukce environmentální politiky, jež s Macinkovým příchodem spojují ekologové, nerozprášila ani jejich páteční schůzka s Andrejem Babišem.
