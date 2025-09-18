Česká liga

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu hraje proti nováčkovi s Chamem v základní sestavě

Aktualizováno před 35 minutami
Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zlínem.
 
Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Antimonopolní úřad zkoumá nákup fotbalové Plzně, rozhodnutí padne brzy

Plzeň si vybrala náhradu za Koubka. Z trablů ji má vytáhnout Hyský

před 11 minutami
Viktoria porazila Bohemians 1:0. Pardubice porazily 2:1 Boleslav, Karviná remizovala 1:1 s Olomoucí a Teplice s Libercem.
Aktualizováno před 19 minutami
Počet palestinských obětí v Gaze překročil 68 tisíc, záchranáři vyprošťují další těla
Počet palestinských obětí v Gaze překročil 68 tisíc, záchranáři vyprošťují další těla

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 35 minutami
před 46 minutami
Lehečka čelil bombám, přesto si zahraje o titul. Ve finále je potřetí v sezoně
Lehečka čelil bombám, přesto si zahraje o titul. Ve finále je potřetí v sezoně

Český tenista nastoupí v závěrečném utkání turnaje v Bruselu proti domácímu Raphaëlu Collignonovi, nebo Félixi Augeru-Aliassimemu z Kanady
před 56 minutami
Nevídaná chyba stála hvězdu titul mistra světa. Nepomohla ani kuriózní výmluva
Nevídaná chyba stála hvězdu titul mistra světa. Nepomohla ani kuriózní výmluva

Násir Attíja po průjezdu cílem závěrečné páté etapy nezastavil u časové kontroly, za což obdržel hodinovou penalizaci. 
Aktualizováno před 1 hodinou
Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

V sovětském komplexu Majak na výrobu plutonia pro jaderné zbraně došlo k tragédii, kterou předčily jen události ve Fukušimě a Černobylu.
před 2 hodinami
"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi
"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Hnutí ANO dominovalo na některých pražských sídlištích. Deník Aktuálně.cz od místních zjišťoval, jak hodnotí výsledek voleb.
