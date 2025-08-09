Česká liga

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Sport Sport
Aktualizováno 9. 8. 2025 21:16
Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Teplicemi.
 
Mohlo by vás zajímat

Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos SK Slavia Praha FK Teplice

Právě se děje

před 7 minutami
Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun
Ekonomika

Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Ruské dodavatele jaderného paliva mají výhledově nahradit Francouzi a Američané.
Aktualizováno před 16 minutami
Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami
Infografika
Tenis

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami

Projděte si tenisové žebříčky ATP a WTA
Aktualizováno před 29 minutami
O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být
Film

O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být

Snímek o identitě, svobodě a vnitřním vzdoru sleduje život fotografky Libuše Jarcovjákové.
před 1 hodinou
Spotlight

"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková

"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková
32:59
před 1 hodinou
Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33
Film

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Slovenskou pěveckou star 70.a 80. let ve snímku nacházíme na konci jeho úspěšného období, zadluženého, s podlomeným zdravím. A díváme se zpět.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila
2:32
Tenis

Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila

Barbora Krejčíková i Karolína Muchová si vyšláply na věhlasné soupeřky. To Linda Nosková zapsala po Praze a Montrealu třetí porážku v řadě.
před 2 hodinami
Česko čeká slunečný týden, v pátek vyvrcholí nejteplejším dnem roku
Domácí

Česko čeká slunečný týden, v pátek vyvrcholí nejteplejším dnem roku

Pátek bude s 37 stupni Celsia pravděpodobně jedním z nejteplejších dnů roku.
Další zprávy