Česká liga

Slavia - Slovácko. Skuhravý probral umírající Slovácko, teď se představí v Edenu

před 5 minutami
Sledujte online přenos z utkání 17. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Slováckem.
 
Samko trefil proti Zlínu gól kola, Slončík doma potopil Jablonec

Narazil by i Ancelotti, tvrdí Mičola o Baníku. Baráž proti Opavě by znamenala peklo

Bičík: Co dělala Sparta v závěru, je nedůstojné, to nemá zapotřebí. Baníku je mi líto

Absolutně nepochopitelné, obvinil Hyský Jablonec. Ten se ohání přírodou
před 32 minutami
před 33 minutami
Fotbal

Fotbalisté Karviné zvítězili v 17. kole první ligy na hřišti nováčka ze Zlína 3:1. Všechny góly padly po změně stran.
před 1 hodinou
Motorismus

Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu.
před 2 hodinami
Ostatní sporty

V očích tehdejšího komunistického režimu byl synem vlastizrádců. Neměl nárok ani na střední školu. Přesto byl Gabriel Janoušek hvězdou mezi kanoisty.
před 2 hodinami
Když dorazí Santa, začnou svátky: New York slavil Den díkůvzdání
Disneyho balón s Minnie Mouse se vznáší nad New Yorkem a těší malé i velké fanoušky.​
Konfety zaplnily vzduch, když se vůz krocana Toma vydal po Central Park West na startu Macyho průvodu ke Dni díkůvzdání 2025. Přehlídka se konala 27. listopadu v New Yorku a přilákala miliony diváků.​
Aktualizováno před 2 hodinami
Ostatní sporty

Jislová, Charvátová, Voborníková a Davidová v Östersundu vrátily českou štafetu na stupně vítězek ve Světovém poháru po bezmála sedmi letech.
