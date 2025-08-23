Česká liga

Slavia - Pardubice 0:1. Pražané v šoku, dostávají gól z první soupeřovy střely

před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Pardubicemi.
 
