Česká liga

Slavia - Dukla 0:0 Sešívaní před výjezdem do Milána předehrávají ligové derby

před 51 minutami
Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Duklou Praha.
 
Fotbalová Plzeň mění majitele. Viktorii koupil nejbohatší Čech

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Fukal: Červená pro plzeňského Vydru na Spartě? Blbost. Slavia není přesvědčivá

Na rychlý gól Liberce jediná odpověď až v závěru. Slavia přepustila čelo tabulky
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos derby SK Slavia Praha FK Dukla Praha

Aktualizováno před 2 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 8 minutami

Německé aerolinky Lufthansa plánují zrušit tisíce míst v administrativě

Německé aerolinky Lufthansa plánují zrušit tisíce míst v administrativě. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Reuters a některá další média. Firma se potýká s vysokými náklady a s menší…
před 31 minutami

Tragédie ve zlatém dolu. Při jeho zřícení v Nigérii zemřelo nejméně 100 lidí, tvrdí přeživší

Nejméně 100 lidí ve čtvrtek zahynulo na severovýchodě Nigérie, když se zhroutil zlatý důl. Podle agentury Reuters to tvrdí přeživší a místní. Důl s desítkami horníků pod zemí se zhroutil v jižní…
Aktualizováno před 31 minutami
"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy," hlásí Trump. Plán má 21 bodů
Zahraničí

"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy," hlásí Trump. Plán má 21 bodů

Trump podobně hovořil už ve čtvrtek, kdy řekl, že Spojené státy jsou "blízko uzavření nějakého druhu dohody" v Pásmu Gazy.
před 40 minutami

Ceny ropy rostou poté, co Rusko omezilo vývoz pohonných hmot

Ceny ropy dnes mají k dobru kolem dvou procent a za celý týden by mohly přidat více než čtyři procenta. Ropa zdražuje mimo jiné proto, že Rusko v reakci na ukrajinské útoky na svou energetickou…
před 48 minutami
Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
před 51 minutami
