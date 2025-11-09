Česká liga

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Aktualizováno před 53 minutami
Sledovali jste online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Slavií Praha.
 
Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

Sparta - Teplice 2:2. Vyhrocený závěr na Letné, Pražané znovu ztrácejí body

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Sledovali jste online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Slavií Praha.
