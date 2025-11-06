Česká liga

Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostal v závěru do vedení Rrahmani

Aktualizováno před 16 hodinami
Sledovali jsme online utkání 18. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.
 
Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

Teplice - Slavia 1:2. Místo klidného konce zápasu drama. Za domácí snížil Kozák

