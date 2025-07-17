Česká liga

Liberec - Sparta 0:1. Domácí jdou po vyloučení do deseti

Aktualizováno před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání pátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slovanem Liberec a Spartou Praha.
 
Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

před 3 minutami
Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže
Menší a ještě menší. Developeři vymysleli kličku a staví byty o velikosti garáže

Někdejší sídlo odborových svazů čeká proměna. Objekt vlastní rodina Valových, známá díky společnosti Siko, která zde místo kanceláří vybuduje byty.
Aktualizováno před 14 minutami
Slabost vůči Rusku se vymstí, shodují se Zelenského spojenci jsou před cestou do USA
ŽIVĚ
Slabost vůči Rusku se vymstí, shodují se Zelenského spojenci jsou před cestou do USA

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
ŽIVĚ
před 1 hodinou
S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici
1:11
S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici

Dánský tým dosáhl na jachtařské Grand Prix v německém Sassnitzu historického maxima 103,93 km/h.
před 1 hodinou
Nahá Eliška Balzerová. Klíčový snímek k Ženám v pokušení způsobil poprask
2:22
Nahá Eliška Balzerová. Klíčový snímek k Ženám v pokušení způsobil poprask

Třígenerační komedie se nakonec stala nejnavštěvovanějším filmem roku 2010. Jiří Vejdělek pro ni začal sbírat témata už v osmi letech.
před 1 hodinou
Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek
Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

Podrobné informace o obou delegacích či o chystané slavnostní večeři - to vše lze zjistit z dokumentů, které Trumpův tým zanechal v hotelové tiskárně.
před 2 hodinami
EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů
EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

Prosazení zákona CSAM zařadilo Dánsko mezi hlavní priority svého předsednictví. Hlasování v Radě EU se očekává už 14. října.
