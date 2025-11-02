Česká liga

Karviná - Sparta 0:0. Sparťané přečkali šance domácích, Karviná nastřelila i břevno

před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání 14. kola fotbalové Chance Ligy mezi Karvinou a Spartou Praha.
 
Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Slavia - Baník 2:0. Hradba hostů se zbortila, o výhře Slavie rozhodli Vlček a Chytil

Zlín míchá popředím tabulky, Jablonci připravil první domácí prohru. Slovácko se topí

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Aktualizováno před 26 minutami
