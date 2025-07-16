Česká liga

Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Aktualizováno před 31 minutami
Sledovali jsme online utkání 5. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.
 
Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod
Česká liga

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Úřadující mistr remizoval na severu Čech 1:1.
Aktualizováno před 31 minutami
Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal
Česká liga

Přenos skončil
Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Sledovali jsme online utkání 5. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.
