Česká liga

Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

před 4 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou Praha.
 
Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru

Slavia - Karviná 3:1. Vorlický přidal druhou trefu a v Edenu slaví vítězství

Sigma dohrávala proti Plzni v devíti. Západočeši pak udrželi hubenou výhru
před 34 minutami
Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila
Zprávy

Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila

Výrazně posílila v Severním Porýní-Vestfálsku AfD - v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je podle prognózy 16,5 procent.
před 1 hodinou

Manchester City v derby zničil městského rivala 3:0, Liverpool zachraňoval výhru

Manchesterské derby ve 4. kole anglické fotbalové ligy ovládlo domácí City. Městské rivaly z United i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda svěřenci trenéra Pepa Guardioly porazili 3:0. Úřadující mistr…
Aktualizováno před 1 hodinou
Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu
Hokej

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Hokejisté Brna zvítězili ve 3. kole extraligy nad Spartou 2:0. O branky úřadujícího mistra se postarali Libor Zábranký a Jakub Flek.
před 1 hodinou
Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres
Ekonomika

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Herní mechanismy na pracovišti zvedají motivaci i výkonnost, mají však i stinné stránky.
před 1 hodinou
Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia
Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Fotbalisté pražské Sparty překvapivě prohráli v 8. ligovém kole v Hradci Králové 1:2 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nebodovali.
před 1 hodinou
Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí
Zahraničí

Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí

Demonstraci svolala největší opoziční Lidová republikánská strana (CHP), jejíž vedení by mohl v pondělí odvolat soud kvůli údajným podvodům.
Aktualizováno před 2 hodinami
Tenis

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná
Že se vám zdá tenisová raketa pro tuhle blondýnku moc velká? Není divu. Anně Kurnikovové bylo teprve pět, když ji vzala poprvé do ruky.
Sport měla v genech. Její tatínek Sergej Kurnikov je šampion v řeckořímském zápase, její maminka Alla zase závodně běhala 400 metrů.
