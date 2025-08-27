Česká liga

Baník - Sparta 0:3. Letenští bez problémů dovedli zápas k vítězství

Aktualizováno před 4 hodinami
Sledovali jsme online utkání 10. kola fotbalové Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha.
 
Chance Liga Fotbal sport Obsah online online přenos FC Baník Ostrava AC Sparta Praha

Právě se děje

před 16 minutami
Chudou zemi "bombardují" peníze z Kremlu. Češi ale se snaží o její záchranu
Zahraničí

Chudou zemi "bombardují" peníze z Kremlu. Češi ale se snaží o její záchranu

Chudou zemi "bombardují" peníze z Kremlu. Češi se ovšem snaží o její záchranu
před 27 minutami
"Bude ošklivé počasí." Týmu z Izraele zakázali start na cyklistickém závodu v Itálii
Ostatní sporty

"Bude ošklivé počasí." Týmu z Izraele zakázali start na cyklistickém závodu v Itálii

Organizátoři říjnového závodu Giro d'Emilia odůvodnili svůj verdikt "veřejném bezpečím".
před 32 minutami
Nejvýznamnější ukrajinský generál zveřejnil "recept na vítězství". Jde v něm o jedno
Zahraničí

Nejvýznamnější ukrajinský generál zveřejnil "recept na vítězství". Jde v něm o jedno

Zalužného vzkaz do Kyjeva je jasný: válka proti Rusku není jen střetem tanků a děl, Ukrajinci potřebují něco mnohem sofistikovanějšího.
před 45 minutami

Čeští baseballisté získali na mistrovství Evropy historický bronz

Čeští baseballisté vybojovali na mistrovství Evropy premiérové medaile. V utkání o 3. místo porazili obhájce titulu Španělsko 9:2. Tým trenéra Pavla Chadima vylepšil dosavadní maximum, kterým byla…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 47 minutami
"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky
Zahraničí

ŽIVĚ
"Západ je posedlý porážkou Ruska." Hrozící Lavrov si v projevu nebral servítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 51 minutami
Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů
Fotbal

Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy vysokou porážku 2:5.
před 1 hodinou

Na demonstraci na podporu Palestinců v Berlíně přišlo přes 50 tisíc lidí

Více než 50 tisíc lidí v sobotu podle policie přišlo na demonstraci na podporu Palestinců v centru Berlína. Podle německých médií by mohlo jít o dosud největší propalestinskou demonstraci v německé…
Přečíst zprávu
