České Budějovice - Sparta. Letenští chtějí napravit mizerný start do sezony

Na Letné bylo před novým ročníkem zase poměrně veselo. Přišel zahraniční kouč Brian Priske a s ním optimistické vyhlídky, že už konečně po spoustě nepovedených let zažije Sparta povedenou sezonu. Dostane se do Evropy a zabojuje o ligový titul. Odešel sice Adam Hložek, ale klub posílili Lukáš Sadílek, Kryštof Daněk, Jan Mejdr nebo Jan Kuchta, z hostování se vrátil Jan Fortelný. No ale realita byla jiná. První šok přišel už v předkole Evropské konferenční ligy. Norský Viking neměl být pro Spartu těžkým oříškem. Jenže doma i přes dominanci nedokázali letenští skórovat a do Norska jeli s remízou 0:0. I tam byli střelecky aktivnější, jenže v nastavení za stavu 1:1 udělal obrovský kiks klíčový muž defenzivy Dávid Hancko ve spolupráci s brankářem Holcem a evropský sen se tragikomicky rozplynul. Prokletí předkol s papírově slabšími týmy se tak znovu předvedlo v plné síle.