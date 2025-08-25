Červené pro Preciada by se nikdo nedivil. Nevím, jestli by ho Sparta ještě podržela

Jen to vítám, liga získává na dramatičnosti a zajímavosti. Nikdo nepřijíždí ani na půdu silného soupeře odevzdaný, dovede se na kvalitu náležitě připravit.
Divil jsem se, že hosté v obou případech stíhali i kondičně, což také nebývalo, fyzicky dřív často odpadávali. Nyní se dovedou připravit a přizpůsobit.
Dukla se mi na Spartě moc líbila, hrála odvážně a zajímavě. Kdyby nepřišlo vyrovnání po náhodné Kuchtově trefě, mohlo střetnutí dopadnout všelijak.
O výhrách Slavie i Sparty rozhodli stopeři, v Edenu ze hry skórovali proti Pardubicím Tomáš Holeš a Jan Bořil, na Letné po rohových kopech nigerijský legionář Emmanuel Uchenna.
Pro obrany je těžké, když si někdo naběhne ze druhé vlny jako slávista Holeš. Moc se s tím nepočítá, nikdo se na něj nenaváže, navíc balon, který dostal od Bořila, byl fantastický. Tohle se složitě brání a je to překvapivé.
Uchenna se prosadil po rohových kopech, znovu se potvrzuje, jak mohou být standardky důležité a rozhodující. Padá po nich gólů hodně, skóroval tak i baníkovský Erik Prekop proti Slovácku. Je to silná zbraň. Ve vyrovnaných utkáních, kdy soupeř poctivě brání, je to jedna z cest za úspěchem.
Diskutuje se, jestli měl ekvádorský obránce Sparty Ángelo Preciado za zákrok na Samuela Isifeho dostat červenou. Určitě by se nikdo nedivil.
Nebylo to sice tentokrát tak strašidelné, ale podrážka šla na nohu. Osobně si myslím, že se nad ním slitovali, přitom podobné úlety už měl. Dostal trest za ten předloňský v derby, po návratu hned přidal další proti Boleslavi.
Kdyby znovu šel ven a bylo to za nepříznivého stavu 1:2, nevím, jestli by ho ve Spartě ještě podrželi.
Už potřetí byl v lize vyloučený pardubický Abdullahi Tanko a pokaždé proti Slavii, předtím v dresu Baníku Ostrava. Šlo o neomluvitelnou nedisciplinovanost, oslabil mužstvo. Na něco se připravujete, pak vám to někdo takovou hloupostí rozbourá.
Trenér David Střihavka neskrýval, jak je na něj naštvaný, i když se ovládl a vyjádřil to slušně. Je sice zajímavé, že šlo opět o Slavii, ale nevidím v tom něco magického, prostě se to jen sešlo, shoda okolností.
Bodlo je nečekaná zbraň
Viktoria Plzeň v týdnu rozdrtila v odloženém utkání Mladou Boleslav, nyní udolala urputnou Karvinou z pokutového kopu. Faul karvinského hráče byl nešťastný, šel do souboje hodně naivně. Ale bylo patrné, jak si Plzeň jde za třemi body, jak se touží dotáhnout na přední příčky, do silné trojky.
O první výhře Hradce Králové rozhodl Vladimír Darida střelou bodlem. Často se tento kop znevažuje, přisuzuje se neumětelům, ale já se ho jako útočník zastanu. V takové situaci je to nejlepší řešení, vlastně ani jiné není.
A hlavně je to složité pro gólmana. Jde o rychlé zakončení, na které se nedá dobře reagovat. Když hráč klasicky napřáhne, vidí brankář, co chce udělat, jestli střelu utahuje, nebo pálí přímo. U bodla neví, kam to poletí, a opakuju, je to fakt rychlé.
Rozhodně to není potupný kop, naopak velmi účinný a pro gólmana nepříjemný. Nevzpomínám si, že bych tak někdy skóroval, možná doklepnutím špičkou, ale ne klasický bodlem. Když ho však někdo záměrně použil, smáli jsme se tomu a také pokladníci na něj mají zvláštní kolonky a tarify. Darida se nejspíš prohne. Ale asi mu to vadit nebude.
Baníku risk vyšel
Proslýchá se, že trenér ostravského Baníku Pavel Hapal si nějaké opory šetřil na odvetu předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Jestli ano, jde o strategii klubu, o jeho priority, přičemž je jasné, jakou prestiž a především peníze by skupina Konferenční ligy přinesla.
Reakce na to jsou různé, upozorňuje se, že v silných zemích to běžné není, ale záleží i na šíři kádru, stavu hráčů. Někdo může mít nějakou bolístku, něco doléčuje, pak to má smysl. Baník navíc vyhrál, důležité bude, jak to dopadne ve čtvrtek.
Nováček ze Zlína nadále jede a vyhrává. Vypadalo to, že se mu povedl jen začátek soutěže, kdy ho soupeři možná i podcenili, ale ono to pokračuje. Musí se s ním nadále počítat, bude se na jeho půdě těžko vyhrávat. Stejně jako s Duklou, o níž už byla řeč.
Zlínský brankář Stanislav Dostál má ohromnou formu, překonal v počtu ligových utkání za klub Jaroslava Švacha, stal se legendou. A pochvaloval si, jak si proti Liberci zachytal. Má rád napětí, když se něco děje, to je jeho parketa. Je to výborný kluk, hrál jsem proti němu a vstřelil mu určitě i nějaký gól.
Bohemians Praha bylo povoleno odložit si utkání, mužstvo postihla nějaká viróza. Nevěřím, že šlo o nějakou kalkulaci, nebyl důvod. Jde o zdraví hráčů a to má vždycky přednost. Není to pro mužstvo ani soupeře nic příjemného, ale stane se.
Zdeněk Šenkeřík
- Narodil se 19. prosince 1980
- Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
- Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů