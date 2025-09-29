Česká liga

Černé trenérské pondělí. V lize končí další kouč

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Jen pár hodin po prvním vyhozeném trenérovi padl ve fotbalové lize další kouč. U Pardubic skončil trenér David Střihavka.
David Střihavka
David Střihavka | Foto: ČTK

Vedení klubu dvaačtyřicetiletého kouče odvolalo po nedělní bezbrankové remíze v Teplicích, po níž Východočeši zůstávají v prvoligové tabulce bez vítězství poslední.

Na lavičku se vrací Jiří Krejčí, který pardubický tým vedl dlouhé roky už v minulosti. 

Východočeši zažívají velmi nepovedený start do sezony. V devíti zápasech nejvyšší soutěže jako jediní nezvítězili a se čtyřmi body za remízy se krčí na posledním místě tabulky. K dobru mají středeční domácí dohrávku s Baníkem Ostrava.

Pardubičtí jsou druhým týmem v prvoligovém ročníku, který sáhl k trenérské změně. Ve Viktorii Plzeň rovněž dnes skončil kouč Miroslav Koubek. Západočeské mužstvo dočasně převzal dosavadní slovenský asistent Marek Bakoš.

Střihavka nevydržel při premiéře na prvoligové lavičce u pardubického týmu ani rok. Východočeský celek vedl od loňského října poté, co vedení odvolalo Jiřího Saňáka. Na jaře se s pardubickým mužstvem po boji udržel mezi elitou, tým až v baráži o nejvyšší soutěž udolal Chrudim.

Bývalý útočník si na lavičce Východočechů připsal z 32 ligových utkání jen čtyři výhry. Mužstvu zatím nepomohl ani srpnový příchod nového movitého majitele, investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Pardubičtí v závěru přestupního období poměrně mohutně posilovali, přesto nadále čekají na výhru v ligové sezoně.

"David Střihavka se svým realizačním týmem v minulé sezoně nepřebíral tým v jednoduché situaci. Přesto dokázal Pardubice po barážovém dvojutkání s Chrudimí udržet v lize. V této sezoně nepřicházely výsledky, a proto cítíme, že musíme reagovat," uvedl sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

"Uvědomujeme si velmi náročný los, který jsme na začátku nového ročníku první ligy měli. Poté ale přišly zápasy, ve kterých jsme očekávali výsledkový i herní vzestup. Ten však i přes příchod nových hráčů nepřišel," konstatoval Zavřel.

Krejčí se k východočeskému týmu vrací po více než třech letech od odvolání v srpnu 2022. Šedesátiletý trenér působil v Pardubicích nejprve u mládeže a od jara 2013 u A-celku. Od léta 2017 vedl mužstvo s Jaroslavem Novotným. Společně v sezoně 2019/20 dotáhli klub, který vznikl v roce 2008 sloučením tří týmů, k historickému postupu mezi elitu. Vzhledem k chybějící licenci byl Krejčí oficiálně veden jako asistent, Novotný jako hlavní trenér.

Pardubičtí si od nového impulzu v podobě změny na lavičce hodně slibují. Není jasné, zda návrat Krejčího bude jen dočasným nebo trvalým řešením. "Po devíti odehraných ligových kolech jsme se čtyřmi body na posledním místě tabulky. V rámci sportovního úseku jsme se tedy shodli na nutnosti okamžité změny. Máme před sebou dva důležité zápasy v domácím prostředí. Oba chceme zvládnout, a proto k nim míří veškerá naše pozornost," uvedl Zavřel.

 
